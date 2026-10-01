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Genel devlet açığının GSYH'ye oranı yüzde 0,9 oldu

01.10.2026 - 10:59 | Son Güncellenme:

#Devlet Açığı#Borç Stoku#Harcama Payı

Türkiye'nin İstatistik Kurumu (TÜİK), genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2025 yılında yüzde 0,9 olduğunu açıkladı.

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Genel devlet açığının GSYHye oranı yüzde 0,9 oldu

TÜİK, 2025 yılına ilişkin devlet hesapları verilerini açıkladı. Buna göre; genel devlet açığı 2025 yılında 600 milyar 427 milyon TL olarak tahmin edildi ve bir önceki yıl yüzde 3,4 olan genel devlet açığının GSYH'ye oranı yüzde 0,9’a düştü. Merkezi devlet alt sektörü 2025 yılında açık verirken mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri fazla verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2025 yılında yüzde 23,7’ye yükseldi.

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GENEL DEVLET TOPLAM HARCAMALARININ GSYH İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 34,8 OLDU

Genel devlet toplam gelirleri 21 trilyon 429 milyar 677 milyon TL'ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 33,9’a yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları 2025 yılında 22 trilyon 30 milyar 104 milyon TL'ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 34,8’e düştü. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2024 yılında yüzde 46,6 iken 2025 yılında yüzde 44,5'e düştü. Gelir, servet ve benzeri üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 28,3’e yükselirken, net sosyal katkıların payı ise yüzde 27,1’e düştü. Sermaye vergilerinin payı yüzde 0,1 olarak aynı kaldı. (DHA)

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