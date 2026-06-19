Geri sayım başladı! En düşük emekli maaşında 3 farklı senaryo

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61’e ulaştı. Bu oran, en düşük 20 bin lira seviyesindeki emekli aylığının yaklaşık 23 bin 233 liraya yükselmesine işaret ediyor.

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Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte 6 aylık toplam artışın yüzde 18 ila yüzde 25 aralığında gerçekleşebileceği öngörülüyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı için üç farklı zam senaryosu gündemde bulunuyor.

BİRİNCİ SENARYO!

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İlk senaryoda enflasyonun yüzde 18 seviyesinde gerçekleşmesi halinde en düşük emekli aylığının yaklaşık 3 bin 600 lira artarak 23 bin 600 liraya çıkması bekleniyor.

İKİNCİ SENARYO!

İkinci senaryoda yüzde 20’lik artış durumunda maaşların 4 bin lira yükselerek 24 bin lira seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.

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ÜÇÜNCÜ SENARYO!

Üçüncü ve daha yüksek artış senaryosunda ise yüzde 25’lik enflasyon gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşının 5 bin lira artışla 25 bin liraya çıkabileceği öngörülüyor.

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Öte yandan kök maaşı düşük olan emekliler için yapılacak düzenleme de kritik önem taşıyor. Kök maaşı mevcut en düşük emekli aylığının altında kalan vatandaşların zamdan tam olarak yararlanabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu kapsamda sürecin TBMM komisyonu, Genel Kurul, Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete aşamalarından geçmesi bekleniyor.

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Memur ve memur emeklileri tarafında ise 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 12,41’lik artış şimdiden kesinleşmiş durumda. Bu oranla birlikte en düşük memur emeklisi maaşının 27 bin 772 liradan 31 bin 218,50 liraya yükselmesi bekleniyor. Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte hem emekli hem de memur maaşlarına yapılacak nihai artış oranı netleşmiş olacak.