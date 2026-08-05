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GİB 860 gelir uzman yardımcısı alacak

05.08.2026 - 09:21 | Son Güncellenme:

#Gelir İdaresi Başkanlığı#Gelir Uzman Yardımcısı#Resmi Gazete

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), 860 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek.

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GİB 860 gelir uzman yardımcısı alacak

GİB'in gelir uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 80 ilde görevlendirilecek 860 gelir uzman yardımcısı alımı için sınav yapılacak. Adaylar, başvuruda öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek.

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Sınava ön başvuru, 20-22 Ekim, nihai başvuru 30 Ekim-3 Kasım tarihlerinde alınacak. Adaylar, ÖSYM başvuru merkezi aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesinden veya mobil uygulamasından başvuru yapabilecek. ÖSYM'ye başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü 6 Kasım olarak belirlendi.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümü 21 Kasım günü saat 13.45'te Ankara'da ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılacak.

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