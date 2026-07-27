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GİB duyuru: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi sistemi 3 gün hizmet dışı kalacak

27.07.2026 - 13:29 | Son Güncellenme:

#Gelir İdaresi Başkanlığı#E-Beyanname Kesintisi#Muhtasar Beyanname

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Beyan sistemlerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 1-3 Ağustos tarihleri arasında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'nin DBS, e-Beyanname ve İnternet Vergi Dairesi üzerinden gönderilemeyeceğini duyurdu.

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GİB duyuru: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi sistemi 3 gün hizmet dışı kalacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Beyan sistemlerinde gerçekleştirilecek planlı çalışmalar nedeniyle bazı beyanname hizmetlerinin geçici olarak durdurulacağını açıkladı. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 1 Ağustos 2026 saat 00.00 ile 3 Ağustos 2026 saat 23.59 arasında DBS, e-Beyanname ve İnternet Vergi Dairesi üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderimi yapılamayacak.

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ÇALIŞMALARIN ARDINDAN TEKRAR AÇILACAK

Açıklamada, söz konusu kesintinin e-Beyan sistemlerinde yürütülecek teknik çalışmalar kapsamında uygulanacağı belirtilirken, çalışmaların tamamlanmasının ardından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi sistemlerinin ivedilikle yeniden kullanıma açılacağı ifade edildi. GİB, mükelleflerin ve meslek mensuplarının planlamalarını belirtilen tarihler dikkate alınarak yapmaları gerektiğini bildirdi.

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