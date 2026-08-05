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UzmanparaGıda denetimlerinde 250 milyon TL'lik ceza kesildi
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Gıda denetimlerinde 250 milyon TL'lik ceza kesildi

05.08.2026 - 13:36 | Son Güncellenme:

#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Gıda Denetimleri#Bakan Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temmuzda 107 bin 113 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

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Gıda denetimlerinde 250 milyon TLlik ceza kesildi

Yumaklı, NSosyal hesabından, 1-31 Temmuz tarihlerinde yurt genelinde yapılan gıda denetimlerine ilişkin paylaşım yaptı. Geçen ay 107 bin 113 gıda denetimi gerçekleştirdiklerine işaret eden Bakan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Denetimler sonucunda, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 250 milyon lira idari para cezası uygularken, 37 işletmeyle ilgili suç duyurusunda bulunduk. İşini doğru ve dürüst yapan işletmecilerimizin her zaman yanında duracak, halk sağlığıyla oynayanlara ise asla taviz vermeyeceğiz."

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