Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Uzmanpara — 'Girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek sunuyoruz'
HaberlerUzmanpara

20.04.2026 - 14:40 | Son Güncellenme:

#Girişimciler#KOSGEB Destekleri#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı 2026 yılı 2'nci dönem başvurularının başladığını belirterek, "Program kapsamında girişimcilerimize 2 milyon TL'ye kadar destek sunuyoruz" dedi.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı 2026 yılı 2'nci dönem başvurularını başlatıyoruz. Program kapsamında girişimcilerimize 2 milyon TL’ye kadar destek sunuyoruz. 2024 yılında uygulamaya aldığımız program kapsamında; 3 bin 899 proje için 5,6 milyar TL destekleme kararı aldık. Şimdiye kadar 1842 proje için 1,8 milyar TL destek sağladık. Girişimci Destek Programı 2026 yılı 2'nci Çağrısı ile yenilikçi fikirlerin büyük başarılara dönüştüğü girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Söz konusu destek için bugün başlayan başvurular 8 Mayıs’a kadar devam edecek, detaylı bilgiye 'kosgeb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek. (DHA)

EN ÇOK OKUNANLAR
