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Gölcük semaları TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki uçuş gösterileriyle renklendi

20.08.2026 - 15:43 | Son Güncellenme:

#TEKNOFEST#Mavi Vatan#Deniz Hava Komutanlığı

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Deniz Hava Komutanlığına ait hava araçları ile insansız hava araçlarının (İHA) yaptığı gösteriler katılımcılardan büyük ilgi gördü.

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Gölcük semaları TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki uçuş gösterileriyle renklendi

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

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Festivalin ilk gününde Deniz Hava Komutanlığına ait Seahawk ve Cobra helikopterleri ile Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI, Gölcük semalarında gösteri uçuşu yaptı. Bu gösteri uçuşları, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

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Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren TEKNOFEST Mavi Vatan, 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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