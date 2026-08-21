Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfının ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor. Gölcük Tersanesi'nin Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne uzanan hikayesini yenilikçi görsel anlatım teknolojileriyle aktaran deneyim alanı, Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlık vizyonunu ve yerli üretim kabiliyetlerini öne çıkarıyor.

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Deneyim alanının merkezinde, Gölcük Tersanesi'nin yaklaşık bir asırlık dönüşümünü anlatan özel bir görsel yapım yer alıyor.

Yavuz Zırhlısı'nın onarımı için kurulan altyapıdan Cumhuriyet'in ilk gemilerine, ilk denizaltı üretim tecrübelerinden modern savaş platformlarına uzanan süreç, Gölcük Tersanesi'nin Türkiye'nin denizcilik alanındaki mühendislik ve üretim hafızasının en önemli merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor.

Tarihsel anlatı, Türkiye'nin denizaltı teknolojilerinde geldiği son noktayı da ziyaretçilere sunuyor. Preveze ve Gür sınıflarından TCG Piri Reis ve Reis Sınıfı denizaltılara uzanan teknolojik gelişim, yüksek mukavemetli çelikten kaynak teknolojilerine, yazılımdan sensör ve enerji sistemlerine kadar yerlileşen üretim ekosistemiyle birlikte ele alınıyor.

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Geleceğe odaklanan bölümde ise tamamen milli denizaltı hedefi olan MİLDEN, Türkiye'nin denizlerde tam bağımsızlık vizyonunun yeni eşiği olarak öne çıkıyor. Deneyim alanı, tersanelerde başlayan üretim kültürünün bugün atölye, laboratuvar ve üniversitelerde nasıl geliştiğine dikkati çekerek Gölcük'ün yüz yıllık mühendislik mirasını genç kuşakların teknoloji vizyonuyla buluşturuyor.

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Gölcük Tersanesi, deneyimin kapanışında Türkiye'nin denizlerdeki "çelik imzası" ve "Mavi Vatan'ın Üreten Gücü" olarak nitelendiriliyor.

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Deneyim alanının detaylarına ilişkin AA muhabirine konuşan Future Plan Süpervizörü Asım Berk, Mavi Vatan Deneyim Alanı'nın, ziyaretçilere Gölcük Tersanesi Donanması'nın 100 yıllık tarihini anlatan bir dijital deneyim çalışması olduğunu söyledi.

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Berk, alanda özel efektlerle, özel içeriklerle, bugünün teknolojileriyle geliştirilen bir proje çalışması olduğunu belirterek, "Burada anlatmak istediğimiz aslında mavi vatanda Gölcük Tersanesi'nin denizlerimizde getirdiği bağımsızlığı, üretim gücümüzü, üretim teknolojilerini ziyaretçilerimize hissettirmek ve yaşatmak." diye konuştu.

Serginin hikayeleştirme sürecine ve tarihsel akışına değinen Berk, şunları kaydetti:

"Yavuz Gemisi'nin ilk onarımı için kurulan platformdan itibaren Milli Denizaltı'ya (MİLDEN) kadar uzanan denizaltıların teknolojilerini anlatan bir çalışma var içeride. Tabii ki asıl amacı ziyaretçilerimize bu duyguyu, dünden bugüne nasıl geldiğimizi, mavi vatandaki bağımsızlık mücadelemizi anlatmak. Bu alanın içinde birçok faydalı immersif alan mevcut ama biz genellikle vatandaşlarımıza daha çok duygusal olarak onlara bir durum hissettirmek, hem dijital olarak hem de deneyimsel olarak bunu yaşatmak için yapıyoruz."