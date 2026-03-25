Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
HaberlerUzmanpara

Goldman Sachs alüminyum tahminini yükseltti

25.03.2026 - 09:22 | Son Güncellenme:

#Alüminyum#Goldman Sachs#Tahmin

Goldman Sachs, Londra Metal Borsası’nda ikinci çeyrek ortalama alüminyum fiyat tahminini 3.100 dolardan 3.200 dolara yükseltti. Banka, bu revizyonun gerekçesi olarak “Orta Doğu’daki aksaklıklar” ve Mozambik’teki Mozal izabe tesisinin kapatılması nedeniyle ortaya çıkan arz kaybını gösterdi.

Goldman, Katar’daki Qatalum’da kontrollü kapatmanın ardından üretimin yüzde 60 seviyesinde gerçekleşmesi nedeniyle 2026 yılı arz tahmininden yaklaşık 850 bin ton çıkardı. Banka ayrıca enerji altyapısındaki hasar nedeniyle İran üretiminde yüzde 30’luk bir düşüş olduğunu ve bakım ve koruma durumuna alınan Mozal’ın 560 bin tonluk kapasitesinin azaldığını varsaydı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Goldman, yüksek enerji fiyatlarının küresel GSYH büyümesi üzerinde yarattığı baskı nedeniyle 2026 yılı görünümünü 600 bin ton aşağı çekti. Ayrıca alüminyum talep büyüme tahminini yüzde 0,9’dan yüzde 0,1’e indirdi.

Banka artık 2026 yılında 550 bin tonluk bir fazla beklerken, bu daha önce tahmin edilen 800 bin tonluk fazlaya göre daha düşük bir seviyeye işaret ediyor. Stokların “tarihi düşük seviyelere” gerilemesi nedeniyle ikinci çeyrekte ise 900 bin tonluk keskin bir açık öngörülüyor.

Goldman, fiyat artışı risklerinin yüksek olmaya devam ettiği konusunda uyardı. Hürmüz Boğazı’ndaki akışta yaşanacak aksaklıkların Orta Doğu’da üretim kesintilerine yol açabileceği ve fiyatları 2026 yılına kadar 3.400 dolara kadar yükseltebileceği belirtildi. Spekülatif pozisyonlanma, Çin arzındaki potansiyel artış ve bakıra olan talebin azalmasının ise kazançları sınırlayabileceği ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Yazarlar
Özay Şendir
Abbas Güçlü
Dilara Koçak
Asu Maro
Servet Yıldırım
İlgili Haberler
