Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaGoldman Sachs'tan alüminyum tahmini
HaberlerUzmanparaGoldman Sachs'tan alüminyum tahmini

Goldman Sachs'tan alüminyum tahmini

Goldman Sachs, 2026'nın ilk yarısı için alüminyum fiyat tahminini yükseltti.

28.01.2026 - 09:42 | | Foreks Haber
Goldman Sachs'tan alüminyum tahmini

Goldman Sachs, 2026'nın ilk yarısı için LME alüminyum fiyat tahminini ton başına 2.575 dolardan 3.150 dolara yükseltti.

Haberin Devamı

Alüminyum fiyatlarının 2026’da 3.000 doların üzerinde kalıcı olmasını beklemediğini vurgulayan Goldman Sachs, dördüncü çeyrek için alüminyum tahminini de 2.350 dolardan 2.500 dolara çıkardı.

2026 yılına ilişkin küresel alüminyum arz fazlası tahmini 1,1 milyon tondan 0,8 milyon tona revize edilirken, 2027 için 1,6 milyon ton fazlalık öngörüsü korundu. 2028 yılı arz fazlası tahmini ise 2,3 milyon tona yükseltildi.

3.8’lik deprem sonrası uzmandan çarpıcı açıklama: Risk sanıldığından büyük

3.8’lik deprem sonrası uzmandan çarpıcı açıklama: Risk sanıldığından büyük

İstikbal, geleceğin yaşam alanlarını İstanbul Mobilya Fuarı’nda sahneye taşıyor!

İstikbal, geleceğin yaşam alanlarını İstanbul Mobilya Fuarı’nda sahneye taşıyor!