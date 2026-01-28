Goldman Sachs'tan alüminyum tahmini

Goldman Sachs, 2026'nın ilk yarısı için LME alüminyum fiyat tahminini ton başına 2.575 dolardan 3.150 dolara yükseltti.

Alüminyum fiyatlarının 2026’da 3.000 doların üzerinde kalıcı olmasını beklemediğini vurgulayan Goldman Sachs, dördüncü çeyrek için alüminyum tahminini de 2.350 dolardan 2.500 dolara çıkardı.

2026 yılına ilişkin küresel alüminyum arz fazlası tahmini 1,1 milyon tondan 0,8 milyon tona revize edilirken, 2027 için 1,6 milyon ton fazlalık öngörüsü korundu. 2028 yılı arz fazlası tahmini ise 2,3 milyon tona yükseltildi.