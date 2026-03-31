Goldman Sachs'tan yeni altın tahmini
HaberlerUzmanpara

Goldman Sachs'tan yeni altın tahmini

31.03.2026 - 09:39 | Son Güncellenme:

Goldman Sachs analistleri, altının 2026 sonuna kadar ons başına 5.400 dolara ulaşabileceğini öngördü. Bankanın araştırma notunda, spekülatif pozisyonların düşük olması ve piyasaların tarihsel deneyimlere kıyasla daha şahin bir politika şokunu fiyatlaması nedeniyle altının aşırı satılmış göründüğü belirtildi.

Goldman Sachs ekonomistleri, 2026’da Fed’in iki faiz indirimi yapmasını bekliyor. Banka, bu indirimin altın fiyatlarına ons başına yaklaşık 120 dolar ek katkı sağlayacağını hesaplıyor.

Orta vadede merkez bankalarının talebi önemli bir destek unsuru olmaya devam ediyor. Goldman, merkez bankası alımlarının yeniden hızlanarak aylık ortalama 60 ton seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Spot altın bu sabah düne göre yüzde 1'in üzerinde artışla 4560,43 dolarda.

Trump köşeye sıkıştı, Tahran'dan dengeleri değiştirecek karar: 'Plan onaylandı'
Kredi ile konut alamayan faizsiz modele koştu! Talep patladı
A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolunda rakibi Kosova! İşte muhtemel 11'ler
Altın ters köşe yaptı! Yatırımcılar dikkat: Fiyat dipten döndü mü?
Melih AşıkLEKELENMEME
Zafer ŞahinCHP’yi yapay zeka mahvetti
Ali EyüboğluHande Erçel’e niye yasak yok?
Eren Aka31 Mart hesap günüdür!
Çağdaş ErtunaMaçakızı’nın Assouline kutlaması nasıl geçti?
Son dakika: Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu
Taciz davasının mağduru Tuana’nın organları hastalara umut oldu
Son dakika... 81 ilde 5G dönemi başlıyor! Erdoğan: 2 sene içerisinde ülkemizin her yerinde kullanıma sunacağız
Akılalmaz olay! Çok fazla yediği için köpeğini asarak öldürdü