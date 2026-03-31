Goldman Sachs'tan yeni altın tahmini

Goldman Sachs ekonomistleri, 2026’da Fed’in iki faiz indirimi yapmasını bekliyor. Banka, bu indirimin altın fiyatlarına ons başına yaklaşık 120 dolar ek katkı sağlayacağını hesaplıyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Orta vadede merkez bankalarının talebi önemli bir destek unsuru olmaya devam ediyor. Goldman, merkez bankası alımlarının yeniden hızlanarak aylık ortalama 60 ton seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Spot altın bu sabah düne göre yüzde 1'in üzerinde artışla 4560,43 dolarda.