Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından, bankanın bağlı ortaklığının söz konusu satın alma görüşmelerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklama yapıldı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bankamız bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlamıştır. Sürece ilişkin gerekli açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır."