Gram altın fiyatı bayram sabahına düşüşle başladı
Gram altın fiyatı bayram sabahına düşüşle başladı

27.05.2026 - 10:46 | Son Güncellenme:

Kurban Bayramı sabahında altın piyasasında hareketlilik yaşanıyor. ABD-İran arasında süren diplomatik gerilim ve Fed’in kritik enflasyon verileri öncesinde piyasalarda temkinli hava hakim olurken, uzmanlar altın fiyatlarında asıl yönün açıklanacak veriler sonrası netleşeceğini belirtiyor.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 615 liradan işlem görüyor. Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 kayıpla 6 bin 651 liradan tamamladı. Güne değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 615 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 920 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 480 liradan satılıyor. Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 4 bin 482 dolardan işlem görüyor.

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın devam eden diplomatik belirsizlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutlara karşın ABD'nin İran'ın güneyinde meşru müdafaa amaçlı saldırı düzenlemesi ve İran'ın da bir ABD uçağı ile insansız hava aracına ateş açması sürece ilişkin temkinli bir yaklaşıma neden oluyor.

Taraflar arasında anlaşmaya ilişkin süreç kırılgan bir zeminde ilerlerken, haftanın geri kalanında açıklanacak ABD'de büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon açısından yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, Kurban Bayramı nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in teklifine yanıt geldi! Kurultay için işaret ettiği tarih
Dayısını döverek öldürdü, 3 gün cesetle aynı evde kaldı! Taksi durağında korkunç itiraf
Güney Kore'den gelip Müslüman oldu! 6 Şubat depremlerinde arama çalışmalarında filizlenen aşk
Efsane isimden Galatasaray'ın yıldızı Osimhen sözleri: Manchester United'a gelirse mutlu olurum
Bayram yolunda faciadan dönüldü! Takla atan otomobilde Ankaragücü futbolcusu yaralandı
Kesmeye çalıştığı kurbanlık boğanın boynuzu saplandı! Bacağına 60 dikiş atıldı
Şehit aileleri Kurban Bayramı'nın ilk günü Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
Son dakika... Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' yanıtı