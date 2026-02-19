Gram altın için ezber bozan tahmin!

Salı günü ABD ile İran arasında Cenevre’de yapılan müzakerelerden olumlu sonuçlar gelmesiyle birlikte altın fiyatları sert düşüş gösterdikten sonra çarşamba günü yönünü yukarı çevirdi. Altının gramı 6.800 TL seviyelerinden tekrardan 7.000 TL seviyelerinin üzerine yükselirken, yaşanan ani dalgalanma sonrası yatırımcılar hala tedirgin. Son haftalarda zaman zaman 7.000 TL’yi aşan gram altın bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamazken, yaşanan geri çekilmeler sonrası piyasada yönün ne olacağı da merak konusu.

FED ÜYELERİNDEN ‘KAFA KARIŞTIRAN’ FAİZ AÇIKLAMASI

Öte yandan Fed Guvernörü Michael Barr salı günü yaptığı açıklamada, enflasyonun merkez bankasının yüzde 2 hedefine yöneldiğine dair daha fazla kanıt görülene kadar faizlerin “bir süre” sabit kalması gerektiğini söyledi. Austan Goolsbee ise enflasyon hedefe doğru ilerlemeyi sürdürürse bu yıl ek faiz indirimlerinin mümkün olabileceğini ifade etti.

'ASKERİ OPERASYON' HABERLERİ TANSİYONU YÜKSELTTİ

Geçtiğimiz gün ABD basını, Trump yönetiminin İran’a yönelik haftalar sürebilecek geniş çaplı bir 'askeri operasyon' hazırlığında olduğunu ve diplomasiye rağmen savaş ihtimalinin arttığını yazdı. Söz konusu haber akışları piyasalarda tansiyonu yükseltirken altın fiyatlarının hızla toparlanmasına yol açtı.

‘ALTIN YATIRIMCISI YENİDEN RAHATLADI’

Peki ABD-İran arasındaki gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Olası bir anlaşma durumunda gram altın hangi seviyeleri görebilir? BNP Paribas, Deutsche Bank ve Goldman Sachs dahil birçok banka, altının önceki istikrarlı yükselişini destekleyen faktörlerin hâlâ geçerli olduğunu belirterek fiyatların yeniden yukarı yönlü bir trend izleyeceğini öngörüyor. Peki böyle bir senaryoda gram altın ne kadar olur? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Belli ki sıkıntı var. Bu sıkıntının ana başlığı İran-ABD geriliminde gelinen son 15 gün. Belli ki Umman’daki görüşmelerde masada sert tartışmalar geçmiş, ikinci etaba geçilmesi de süreci çok fazla değiştirmemiş olacak ki İran’ın Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapması bir gövde gösterisi.

Daha da ilginç olan İran ve Hamas bir bütün olarak İsrail’in gözünden dünyaya tanıtılıyor. Bir desteğin de Afganistan ve Taliban yönetiminden İran’a gelmesiyle birlikte durum daha da gerginleşti.

İşte tüm bu gelişmelere baktığımızda altın tarafında tekrar yukarı yönlü hareketi gördük. Önce Umman’daki görüşmeler sonrasında ‘hayır sıkıntı yok’ mesajı verildi. Sonrasındaki gelişmeler ‘evet sıkıntı var’ noktasındaydı.

Bu gelişmeler Fed’in faiz indirime ihtimalinin ve Asya piyasalarının tatilde olmasının getirdiği rehavetin önüne geçen süreç oldu. Bir kez daha altın yatırımcısı bu yükselişle yeniden rahatladı. Sert düşüşlere karşı temkinli bir bekleyiş içerisindeydi.

‘PİYASALARI CİDDİ ANLAMDA GERECEK’

ABD ile İran arasında anlaşmanın olabilmesi için nükleer silah üretimi noktasında ABD’nin bazı kararlarını esnetmesi gerekiyor. Yaklaşık olarak nükleer silaha erişiminin yüzde 60’ını tamamlamış bir İran ‘neden benim de nükleer silahım olmasın’ konusunda ısrarcı davranırken, ABD ve İsrail bölgedeki hakim güç olma çabalarının bunun karşısında sekteye uğramasından korkuyor.

Bir uzlaşma çıkar mı? Bunu şu an için söylemek zor. Gelinen noktaya baktığımızda çok da uzlaşı çıkacakmış gibi gözükmüyor. Ancak nükleer silah yapımında %60’ı geride bırakmak başka, olası bir ABD saldırısına karşı İran’ın cevap verebilme ihtimali başkadır. Ancak Çin gibi Taliban gibi Rusya gibi güçlerden destek alma ihtimali piyasaları ciddi anlamda gerecektir.

‘ÇOK SERT YÜKSELİŞ GETİREBİLİR’

Bir yandan olası bir nükleer savaş ihtimali bir yandan ise bunun ekonomiler üzerinde yaratabileceği tahribat korkusu gibi unsurlar bir yandan emtia tarafındaki fiyatlamaları çok sert yükseliş yönünde getirebilir.

ABD-İRAN BARIŞI OLURSA ALTIN NE OLUR?

Peki gram altında yeniden geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi 6.200 TL seviyelerinin görülmesi mümkün mü? Eğer gerçekten bir barış, uzlaşı, tarafların bir arada resim çektirmesi, ABD’nin donanmasını oradan çekmesi, Hürmüz Boğazı’nda İran’ın askeri tatbikatını sona erdirmesi olursa evet geri çekilme görebiliriz ve bu seviyeler tekrar görülebilir seviyeler olur. Aksi taktirde bu seviyelere geri çekilme ihtimalini zayıflatır.

İŞTE ALTINI YÜKSELTEN GELİŞMELER

Gram altında ise içeride özellikle yükselişler etkinliğini koruyacaktır. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi, Şubat ve Mart enflasyonunun da gıda fiyatlamaları tarafında Ramazan süreci ve sonrasındaki gelişmelere de bağlı olarak yüksek çıkabileceğine dair öngörüler altına olan yönelişi devam ettirdi. Her geri çekilme hareketi alım yönünde değerlendirildi.

Bu hafta Asya piyasaları kapalı. Piyasaların kapalı olması emtia fiyatlamalarını çok da etkilemez. Shanghai Borsasında son teminat düzenlemesi sonrasında altında aşağı, gümüşte yukarı durum söz konusuydu. Son gelişmelere baktığımızda Chicago Borsasının adımıyla altının yeniden güç kazandığını hep birlikte görüyoruz.



Bu gelişmelerle birlikte sadece Fed sadece ABD-İran gerilimi değil, yaklaşan kasım seçimlerinde Trump’ın yeniden seçilip seçilmeyeceğine dair kafa karışıklığı, yeni Fed Başkanı’nın koltuğa oturmasının ardından faiz indirip indirmeyeceğine dair kafa karışıklıkları emtiaları pozitif etkiliyor.

BNP Paribas, Deutsche Bank ve Goldman gibi birçok bankanın altını önceki istikrarlı yükselişini destekleyen faktörlerin hala masada olduğunu söylemesi doğrudur. Masada ve 2026 yılı boyunca yine emtia tarafında yukarı doğru hareketler görürüz. Belki gümüşte daha az ancak bununla birlikte altın, paladyum, nikel gibi emtialarda yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Merkez bankaları da borsa fonları da altın alımlarında hız kesmiş gözükmüyor.

Bir de borsalarda çöküş senaryolarına ilişkin haber akışları da hisse senetlerinden çıkan yatırımcıyı emtia fonlarına yönlendiriyor. Hem fiziki hem fon şeklinde emtiaya olan yönelim ve her geri çekilmenin alım fırsatı olarak değerlendirildiği bir süreç.

7.000 TL’NİN ÜZERİNE ÇIKAN GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN!

Gram altında özellikle haziran sonuna kadar olan 7.500-8.300 TL bandındaki hareketlere hazır olmamız gerekiyor. İçerideki gündem de altın hareketlerini etkileyecektir. Sadece enflasyon değil, İran gerilimi, Türkiye’nin bölgedeki etkinliği gibi unsurlar da altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekleyecektir. Özellikle 7.000 TL seviyesine yaklaştığında hareketi alım yönünde kullanan yatırımcı için beklentiler şu anda 7.500 ve kısa vadede 8.300 TL bandında şekilleniyor.”