Milliyet.com.tr/ 2026 yılının ilk ayında rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları son iki işlem gününde adeta tepetaklak oldu. Ons altın fiyatı perşembe günü 5.598 dolar ile tarihi rekor kırarken, gram altın da 7.811 TL seviyelerini görerek tüm zamanların zirvesini test etmişti. Kapalıçarşı’da gram altın 8.000 TL seviyelerinin üzerine çıkmıştı.

FİYATLARDA BÜYÜK ÇÖKÜŞ!

Altının gram fiyatı perşembe günü zirveden çöküş yaşadı. Fiyatlar önce 7.131 TL’ye gerilerken cuma günü satışların derinleşmesiyle birlikte fiyat 6.558 TL’ye indi. Böylelikle iki günde %16 değer kaybeden gram altında fiyat 1.253 TL geriledi.

Altının ons fiyatı da aynı süreçte 5.598 dolar seviyelerinden 4.688 doları görerek büyük bir çöküş yaşadı. Altın fiyatlarında yaşanan sert kayıplar yatırımcıları tedirgin ederken bundan sonra piyasada yönün ne olacağı ise merak ediliyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA GÖRÜLMEMİŞ DÜŞÜŞ

Son dönemde altından daha iyi performans gösteren ve ocak ayında rekor üstüne rekor kıran gümüş fiyatlarında düşüş çok daha büyük oldu. Perşembe günü 121 doları gören ons gümüşün fiyatı cuma günü 73 dolar seviyelerini gördükten sonra haftayı 83 dolardan kapattı.

Gram gümüşün fiyatı da perşembe günü 169 TL seviyelerindeyken, cuma günü 103 TL seviyesine kadar geri çekildikten sonra haftayı 116 TL’den kapattı. Günlük bazda değer kaybı %28 olarak gerçekleşti.

FİYATLAR BUGÜN DE DÜŞÜYOR!

Öte yandan altın ve gümüş fiyatlarında tarihi kayıp serisi bugün de sürüyor. Ons altın bugün 4.584 dolara inerken, gram altın 6.417 TL seviyesini test ettikten sonra 6.540 TL seviyesinde dengelendi. Fiyatlar gün içerisinde %4'ü aşan kayıplar verdi.

Altının yanı sıra gümüşte de geri çekilmeler devam ediyor. Ons gümüşün fiyatı bugün 75 doları görürken, gram gümüşte fiyat 105 TL seviyesine çekildi. Fiyatlarda düşüş %7 seviyelerine dayandı.

‘CİDDİ DÜŞÜŞE NEDEN OLDU’

Peki fiyatlarda sert düzeltme neyin habercisi? Gram altın 6.000 TL’ye iner mi? 8.000 TL ve üzerinden alanlar ne yapacak? Sert çakılan gümüşte beklenti ne? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Daha önceki yorumlarımızda teknik olarak ciddi riskler içerdiğini ve sert düşüşler yapabileceğini ifade etmiştik. Özellikle gram altında oluşan "gap” dediğimiz boşluğun dolma ihtimalinin kuvvetli olduğunu ve bir gevşeme gelme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etmiştik. Aşırı primli olan ons altında ciddi kar satışı ile karşılaşılırken, tahmin edilenden fazla düşmesi de akabinde "stop satışı" dediğimiz zararı sınırlayıcı satışları da getirerek ciddi bir düşüşün gerçekleşmesine neden olmuştur.

Haberin Devamı

TARİHİ KAYIP NEYİN HABERCİSİ?

Olay ağırlıklı olarak teknik nedenlerle alakalı olup, jeopolitik risklerde altın satışını gerektirecek bir değişiklik söz konusu değildir. Fed başkanı için beklenen adaylardan birinin adının açıklanması da kısa vadede altın açısından bir risk oluşturmadığından düşüşte etkili olduğunu düşünmüyoruz.

‘BAZI POZİSYONLAR KAPATILMIŞ OLABİLİR’

Ons altında 4.769 dolar seviyesi ‘ayı’ yani satış ağırlıklı bir piyasaya geçiş anlamına gelmektedir. Cuma günü 4.688 dolar seviyesine kadar düşse de akabinde hemen toparlanarak bahsettiğimiz kritik seviyenin üzerinde kalmayı başarmış ve 4.854 dolar seviyesinden kapanışını yapmıştır. Burada ciddi bazı pozisyonların kapatılmış olma ihtimali yüksektir. Çünkü kapanışa doğru önemli bir toparlanma yaşamamıştır.

Haberin Devamı

SERT DÜŞÜŞÜN DEVAMI GELECEK Mİ?

Teknik göstergeler her ikisinde de aşağı yönü işaret etmeye başlamış durumda. Hatta ons gümüşte için kritik seviye 92,77 dolardı ve bu seviyenin bir hayli altında kalarak satıcı ağırlıklı "ayı piyasası" dediğimiz piyasa haline dönüştü. Daha önce uyardığımız gibi gümüşte düşüş altına göre kıyaslanmayacak seviyede fazla oldu.

KRİTİK ÜÇ GÜN: PİYASAYI İZLEYECEĞİZ

Böyle sert hareketlerden sonraki ilk 3 işlem günü önemlidir. Cuma ortalama fiyatının üzerine çıkıp çıkamayacağına bakacağız. Şimdilik temkinli durmakta fayda var. Göstergeler aşağı sinyali verdiği için çıkışları tepki çıkışı olarak algılayacağımızdan, teknik disiplinle hareket edenler her yükselişi kademeli satış fırsatı olarak değerlendireceklerdir.

Gram altında orta vade aşağı sinyalleri gelmeye başladı. 6.600 TL seviyesi kritik öneme sahip ve altında uzun süre kalırsa satıcılı bir piyasaya girdiğimizi düşüneceğiz. İlk 3 gün piyasayı izleyeceğiz.

Haberin Devamı

6.000 TL’YE İNER Mİ?

Özellikle 7200 TL’nin üzerinde tutunup tutunamadığına ve 6.600 TL seviyesinin altında oyalanıp oyalanmadığına bakacağız Gram altın için güçlü destek 6.440 TL seviyesindedir. Düşüşün zayıf hacimli bir tepki çıkışı denemesi olabilir. Ancak bunun satış fırsatı olarak değerlendirilme ihtimali fazladır.

GÜMÜŞTE YENİ TAHMİN

Gümüşte tüm göstergeler yönünü aşağı çevirmiş durumda. 133 TL önemli desteğinin bile altında kapanması düşündürücü. 105 TL civarı bir sonraki güçlü desteği ve oralarda tutunmuş görünüyor. 103 TL seviyesine kadar indiği halde kapanışı 116 TL civarında yapması da bunu gösteriyor. 105 TL seviyelerinde alım gelme potansiyeli yüksek olsa da temkinli duruşu bozmamak lazım gibi görünüyor. 3 gün piyasanın oturmasını beklemek lazım. 105 TL seviyesinde tutunup 130 TL’nin üzerine kendisini atabilirse yükseliş için bir umut ışığı doğabilir. Şimdilik bu zor görünüyor, ama ilk 3 günde daha da netleşebileceğiz.

YÜKSEKTEN ALTIN ALAN NE YAPACAK?

İlk 3 gün piyasanın oturmasını beklemek gerekiyor. Ondan sonra ‘pozisyon değiştirmek gerekir mi? bakmak lazım. Çünkü özellikle altın fonlarına iade gelirse ciddi satışlar gelebilir. O yüzden piyasanın tepki çıkış denemelerinde kademeli pozisyon azaltılabilir. Uzun vadeli alanlara ise şunu söyleyebiliriz. 2022’nin Kasım ayında sadece 1000 TL olan altın şu an %500 den fazla primli... Bir süre 8.000 TL fiyatlarına ulaşamayabiliriz. Ancak İran- ABD savaşı olursa, gelebilecek tepkilere ayrıca bakmamız gerekecek.

SERT DÜZELTME ALIM FIRSATI MI?

Aşağı yönlü sinyaller yeni yeni gelmeye başladığı için önce yukarı trend sinyallerini beklemek lazım. O yüzden tepki alımlarıyla gelebilecek yükselişler pek güvenli olmayabilir. Özellikle elinde tutmayı düşünenlerin yukarı sinyallerinin gelmesini beklemesinde fayda var. Belki daha pahalı alabilir ancak daha güvenilir olur diye düşünüyoruz.

YIL SONU İÇİN 9.000-10.000 TL SEVİYELERİ KONUŞULUYORDU, BU MÜMKÜN MÜ?

Biz bu hedeflerden hiç bahsetmedik. Bize göre son derece ütopik bir hedef. Özellikle kısa vade için aşırı spekülatif hedefler. Daha uzun vade için ise koşullara bakmak lazım. Aşırı primli olması nedeniyle aşağı sinyallerin olduğu bir durumda pozisyonda kalmak ciddi riskler içerir.”