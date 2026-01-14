Gram altında 7000 TL için tarih verildi! 5 soru, 5 cevap

Milliyet.com.tr/ÖZEL Orta Doğu’da İran, İsrail ve Suriye arasında yaşanan gerilimler, ABD’nin Venezuela’ya yönelik operasyonu sonrasında jeopolitik risklerin artması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı’na yönelik açılan soruşturmanın etkisiyle birlikte yeni yılda altın fiyatları hızla yükselişe geçti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ REKOR

Geçen yıl yatırımcısına %100 kazandıran gram altın fiyatı 2026 başından bu yana yükselişini sürdürüyor. Ons altın bugün 4.639 dolar seviyesine kadar yükselirken, gram altın da 6.440 TL seviyelerine yaklaştı. Gram gümüş ise 127 TL seviyesini aşarak yeni zirvesini test etti.

1-ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Peki 2026’nın ilk aylarında altında yükseliş devam edecek mi? Mevcut seviyelerden altın alınır mı? Gram altın 7.000 TL’yi ne zaman görür? Altın üzerinden borçlanmak mantıklı mı? Altın piyasasına dair merak edilenleri 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Baydar konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Fed Başkanı Jerome Powell'a açılan soruşturma ve İran'a müdahale söylemleri nedeniyle altında yükselişin devam etme ihtimali yüksektir. Gerek jeopolitik risklerin artması gerekse dolar riskinin artması değerli metallere kaçışı tetiklemektedir.

2-6.400 TL’Yİ TEST EDEN GRAM ALTINDA TAKİP EDİLECEK İLK HEDEFLER NELER?

Gram altın 6.408 TL’yi test etti. Orta vadeli yukarı sinyallerinin 5’inci günündeyiz. Yukarı sinyalleri devam ettiği için yeni zirveleri test etme ihtimali yüksek. Ancak hızlı bir çıkış beklemiyorum. Yavaş yavaş bir yükseliş bekliyorum. 6.419 TL seviyesi önemli... Buranın üzerinde tutunamazsa kısa vadeli bir kar satışı riski ortaya çıkar, o zaman 6.274 TL’ye kadar düşebilir. Şu an için yön yukarı olmaya devam ediyor. 6.500 TL’yi çok rahatlıkla dener hatta 6.600 TL’ye kadar gidebilir. Şu anda tüm göstergeler yukarıyı işaret ediyor.

3-BU SEVİYELERDEN ALTIN ALINIR MI? ALIM İÇİN HANGİ SEVİYE MANTIKLI OLUR?

Şu an için bütün göstergeler yukarı sinyali verdiği için alınabilir. Gevşemeler de alım fırsatı olarak karşımıza çıkacak. Fed Başkanıyla ilgili soruşturma, İran ve Grönland ile ilgili söylemler şu anda tansiyonu yükseltmiş durumda. Tansiyonun azalması durumunda altında kar satışı gelebilir. Böyle bir risk her zaman var. Jeopolitik risk ve Fed riskinin artması nedeniyle altın yükseliyor. Bu riskleri yakından takip etmek suretiyle altında yukarı yönlü pozisyonlar korunabilir gibi görünüyor.

4-GRAM ALTIN NE ZAMAN 7.000 TL’Yİ GÖRÜR?

Şu an için trend yukarı olduğu için 6.400-6.500-6.600 TL seviyeleri önümüzdeki günlerde görülecek olan seviyelerdir. Riski azaltıcı bir gelişme olmaz, aksine tansiyon da artarsa bu süreç önümüzdeki günlerde devam edebilir. Belki de yılın ilk 6 ayı içerisinde 7.000 TL rakamını görebiliriz. Bu daha çok risklerle ilgili gelişmelere bağlı bir olaydır.

5-BU SÜREÇTE ALTIN ÜZERİNDEN BORÇLANMAK RİSKLİ Mİ?

Altında trend yukarı iken, jeopolitik riskler yüksek iken mevcut konjonktürde altın borçlanmak pek de iyi bir şey değil. Aksine gelecekte daha yüksek bedelle altın ödemeyi gündeme getirebilir. 4.900-5.000 dolar beklentileri var. Bu beklentilerle altının yükselme ihtimali yüksek. Altında yükseliş trendi varken ve daha yukarıya hedefler konulmuşken altın borçlanmak gelecekte daha fazla bedel ödeyerek borç kapamaya sebep olacaktır. Altın borçlanmak bu süreçte pek de mantıklı görünmüyor.”