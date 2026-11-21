HABER MERKEZİ Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan sert gerileme, yatırımcıların yeni döneme ilişkin beklentilerini değiştirdi. Son aylarda rekor seviyeleri test eden değerli metal, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve doların güçlenmesiyle birlikte yönünü aşağı çevirdi.

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Özellikle jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman olarak tercih edilen altında, son dönemde hız kazanan satışlar dikkat çekti. Gram altında 8 bin TL'nin üzerindeki seviyelerden 6 bin TL'nin altına kadar yaşanan geri çekilme, yatırımcıların alım ve satım kararlarını yeniden değerlendirmesine neden oldu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Kaya, CNN Türk canlı yayınında altın fiyatlarının neden düştüğünü ve önümüzdeki süreçte hangi gelişmelerin belirleyici olacağını anlattı.

Kaya, kısa vadede risklerin devam ettiğine işaret ederken 2027 yılının ikinci çeyreğinden itibaren farklı bir tablonun oluşabileceğini ifade etti.

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ALTINDA SERT DÜŞÜŞ! 8 BİN TL'DEN 6 BİN TL'NİN ALTINA

Altın fiyatlarında son aylarda yaşanan hareketlilik, yatırımcıların en çok takip ettiği ekonomik gelişmeler arasında yer aldı. Gram altının daha önce 8 bin TL'nin üzerine çıktığı, ardından 6 bin TL'nin altına kadar gerilediği hatırlatılırken düşüşün nedenleri merak konusu oldu.

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Dr. Elif Kaya, altının yükselişini sağlayan ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin zaman içerisinde fiyatlar üzerinde ters yönlü etki oluşturmaya başladığını belirtti.

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Geçmiş dönemde savaşlar ve küresel belirsizlikler nedeniyle güvenli liman arayışının güçlendiğini ifade eden Kaya, yatırımcıların bu süreçte altına yöneldiğini anlattı.

Ancak enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin enflasyon baskısını artırması ve merkez bankalarının faiz politikasındaki değişim, altının fiyatlanmasında yeni bir dönemi beraberinde getirdi.

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FED'İN FAİZ KARARI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Altın fiyatlarındaki gerilemenin temel nedenlerinden birinin ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası olduğunu belirten Kaya, Fed'in uzun süredir devam eden faiz yaklaşımında değişikliğe gittiğini söyledi.

Kaya'nın değerlendirmesine göre savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatları, üretim maliyetlerini artırarak enflasyon üzerinde yeni bir baskı oluşturdu.

Bu gelişmelerin ardından Fed'in faiz artırımı yönünde adım atması, piyasalardaki dengeleri değiştirdi. Eylül ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapıldığını belirten Kaya, aralık ayında da aynı büyüklükte bir artış beklentisinin güçlendiğini ifade etti.

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Kaya, aralık ayındaki faiz artırımına ilişkin beklentinin eylül ayı sonrasında yaklaşık yüzde 80 seviyesinde olduğunu, daha sonra yüzde 96'ya yükseldiğini söyledi.

Faizlerin artmasıyla birlikte altının yatırımcılar açısından alternatif maliyetinin yükseldiğine dikkat çekti.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ? UZMAN İSİM 4 NEDENİ AÇIKLADI

Dr. Elif Kaya, altın fiyatlarında yaşanan sert geri çekilmenin tek bir gelişmeyle açıklanamayacağını belirtti. Kaya'nın değerlendirmelerine göre düşüşte dört önemli unsur öne çıkıyor.

1. Güçlenen dolar: ABD'deki faiz artırımları doların değer kazanmasını destekliyor. Bu durum, uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlanan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

2. Kâr satışları: Altının önceki dönemde hızlı yükselmesi, yüksek kazanç elde eden yatırımcıların satış yapmasına neden oluyor. Bu satışlar fiyatlardaki gerilemeyi hızlandırabiliyor.

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3. Nakit ihtiyacı: Yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte borç ödemeleri ve bütçe kapanışları için nakde ihtiyaç duyan yatırımcılar, altın varlıklarını satışa çıkarabiliyor.

4. ABD tahvil getirilerinin yükselmesi: Faiz getirisi bulunmayan altın, getirisi yükselen ABD tahvilleri karşısında bazı yatırımcılar için daha az cazip hale gelebiliyor.

Kaya, bu unsurların bir araya gelmesiyle altın piyasasında güçlü bir satış baskısının ortaya çıktığını ifade etti.

ABD TAHVİLLERİNDEKİ YÜKSELİŞ ALTINI NASIL ETKİLEDİ?

Altın fiyatlarındaki gerilemede ABD tahvil getirilerinin yükselmesinin de önemli rol oynadığını anlatan Kaya, yatırımcıların faiz getirisi sağlayan varlıklara yönelmeye başladığını belirtti.

ABD'nin 10 yıllık devlet tahvili getirisinin yüzde 5,30 seviyelerine kadar yükseldiğini ifade eden Kaya, son takip ettiği kapanışta bu oranın yüzde 5,15 civarında bulunduğunu söyledi.

Altının doğrudan faiz getirisi sağlamadığını hatırlatan Kaya, yatırımcıların yüksek tahvil getirileri karşısında portföylerindeki değerli metal ağırlığını azaltabildiğine dikkat çekti.

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Kaya'ya göre tahvil getirilerindeki yükseliş, altın fiyatlarında görülen geri çekilmeyi destekleyen başlıca gelişmelerden biri oldu.

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! KISA VADE İÇİN UYARDI

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcıların en çok merak ettiği konu, mevcut seviyelerin alım fırsatı oluşturup oluşturmadığı oldu.

Dr. Elif Kaya, özellikle kısa vadeli yatırım yapmayı düşünenlerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Altının kısa vadede her zaman uygun bir yatırım aracı olmayabileceğini ifade eden Kaya, yatırım süresinin ve nakit ihtiyacının karar verirken önemli olduğunu söyledi.

Kaya, elinde altın bulunan ve acil nakit ihtiyacı olmayan yatırımcılar açısından ise daha uzun vadeli bir değerlendirme yapılabileceğini belirtti.

Altının geçmişte ağırlıklı olarak birikimlerin değerini koruma amacıyla tercih edildiğini hatırlatan Kaya, son yıllarda finansal piyasalardaki işlemlerin de altın fiyatları üzerindeki etkisinin arttığını anlattı.

'PANİK SATIŞI YAPMAYIN' MESAJI

Altındaki geri çekilmeyi değerlendiren Kaya, yatırımcıların yalnızca kısa vadeli fiyat hareketlerine odaklanmaması gerektiğine işaret etti.

Özellikle birikimlerini uzun vadeli değerlendiren ve yakın zamanda nakde ihtiyaç duymayan kişilerin panikle hareket etmemesi gerektiğini ifade etti.

Kaya, önümüzdeki dönemde Fed'in faiz kararları, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin altının yönü açısından belirleyici olacağını söyledi.

Kısa vadede altının baskı altında kalabileceğini ancak ekonomik koşulların değişmesiyle birlikte yeniden yükseliş ihtimalinin ortaya çıkabileceğini değerlendirdi.

Bu nedenle yatırımcıların risklerini, nakit ihtiyaçlarını ve yatırım sürelerini dikkate almalarının önemli olduğunu belirtti.

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK? NİSAN VE MAYIS AYLARINI İŞARET ETTİ

CNN Türk canlı yayınında 2027 yılına ilişkin tahminlerini de paylaşan Dr. Elif Kaya, altın piyasasında yeniden yükseliş yaşanabilecek döneme dikkat çekti.

Kaya, jeopolitik gerilimlerin azalması ve petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesi halinde enflasyon baskısının hafifleyebileceğini ifade etti.

Özellikle savaşın sona ermesine yönelik gelişmeler ve diplomatik müzakerelerin ilerlemesinin küresel piyasalardaki beklentileri değiştirebileceğini söyledi.

Enerji maliyetlerindeki gerilemenin enflasyonun düşmesine katkı sağlayabileceğini belirten Kaya, bunun Fed'in faiz politikasında daha ılımlı bir yaklaşımı gündeme getirebileceğini anlattı.

Kaya, söz konusu koşulların oluşması halinde 2027 yılının nisan ve mayıs aylarından itibaren altında yeniden yükselişler görülebileceğini değerlendirdi. Ancak bu tahminin savaş, enflasyon ve faiz beklentilerindeki gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı.

2027 YILI İÇİN 4 BİN 500-5 BİN DOLAR TAHMİNİ

Dr. Elif Kaya, ons altına ilişkin 2027 yılı sonu beklentilerine de değindi. Kaya, yıl sonu tahminlerinde ons altın için 4 bin 500 dolar civarındaki seviyelerin konuşulduğunu, değerlendirmesinin devamında ise 4 bin 500-5 bin dolar aralığına işaret etti.

Bu beklentinin gerçekleşmesinde ABD Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ve küresel enflasyon görünümünün belirleyici olacağını ifade etti.

Özellikle jeopolitik risklerin azalması ve merkez bankalarının para politikasında yeniden gevşeme yönünde hareket etmesi, altın fiyatlarını destekleyebilecek gelişmeler arasında gösterildi.

Kaya, Türkiye'deki gram altın fiyatları için ise ons altının yanında dolar/TL kurunun da önemli olduğunu hatırlattı.

Bu nedenle ons altında yaşanabilecek yükselişin gram altına nasıl yansıyacağının döviz kurundaki hareketlere göre değişebileceğini belirtti.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Altın fiyatlarında yaşanan sert gerilemeye rağmen merkez bankalarının talebinin önemini koruduğunu belirten Kaya, özellikle Çin Merkez Bankası'nın alımlarına dikkat çekti.

Kaya, birçok ülkenin merkez bankasının altın alımlarını sürdürdüğünü ifade etti. Bu talebin fiyatlar açısından belirli bir destek oluşturabildiğini söyledi.

Merkez bankalarının altına yönelik ilgisinin uzun vadeli piyasa görünümünde dikkate alınması gerektiğini belirten Kaya, yalnızca kısa vadeli satış hareketleri üzerinden değerlendirme yapılmamasını önerdi.

'ALTIN TEST ETTİĞİ YERİ UNUTMAZ' SÖZÜ HÂLÂ GEÇERLİ Mİ?

Altın piyasasında sık kullanılan "Altın test ettiği yeri unutmaz" ifadesi de canlı yayında gündeme geldi. Dr. Elif Kaya, söz konusu yaklaşımın geleneksel ekonomik değerlendirmelerde anlamlı olabileceğini ancak son yıllarda piyasalarda alışılmışın dışında hareketler yaşandığını söyledi.

Özellikle borsa ve altının aynı dönemde yükseldiği süreçlere dikkat çeken Kaya, finansal piyasalardaki eski alışkanlıkların her zaman aynı sonuçları vermediğini belirtti.

Gümüş, altın ve dijital varlıkların geçmiş yıllarda birbirinden farklı fiyat hareketleri sergilediğini hatırlatan Kaya, küresel ekonomide belirsizliğin daha belirgin hale geldiğini ifade etti.

Kaya, mevcut koşullarda altının geçmişte ulaştığı zirve seviyelerini mutlaka kısa sürede yeniden göreceği şeklinde kesin bir değerlendirme yapılmasının doğru olmayacağını söyledi.

2027'DE ALTININ YÖNÜNÜ 3 GELİŞME BELİRLEYEBİLİR

Dr. Elif Kaya'nın açıklamalarına göre önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının nasıl şekilleneceğinde üç önemli gelişme öne çıkıyor. Fed'in faiz kararları: ABD'de faiz artırım sürecinin ne kadar devam edeceği ve para politikasında gevşeme sinyali verilip verilmeyeceği altın fiyatları açısından belirleyici olacak.

Petrol fiyatları ve enflasyon: Enerji fiyatlarında yaşanabilecek düşüşler, üretim maliyetleri ve enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletebilir. Bu durum faiz beklentilerinin değişmesine neden olabilir.

Jeopolitik gelişmeler: Savaşların sona ermesine yönelik adımlar ve diplomatik görüşmeler, küresel piyasalardaki risk algısını ve yatırımcıların altına yönelimini etkileyebilir.

Kaya, bütün bu gelişmelerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek piyasalarda belirsizliğin devam ettiğini vurguladı.

GRAM ALTIN YENİDEN 8 BİN TL'Yİ GÖRECEK Mİ?

Gram altının önceki aylarda 8 bin TL'nin üzerine çıkmasının ardından 6 bin TL'nin altına gerilemesi, yatırımcıların eski zirvelerin yeniden görülüp görülmeyeceği sorusuna odaklanmasına neden oldu.

Dr. Elif Kaya, gram altında kesin bir fiyat veya tarih vermek yerine küresel gelişmelerin önemine dikkat çekti. Kaya'nın değerlendirmesine göre ons altın fiyatlarında yeniden yükseliş yaşanması, gram altını da destekleyebilir. Ancak Türkiye'deki fiyatların belirlenmesinde dolar/TL kurundaki değişimler de etkili olacak.

Bu nedenle ons altın için açıklanan 2027 yılı beklentileri, gram altının aynı oranda yükseleceği anlamına gelmiyor.

Altın piyasasında kısa vadeli belirsizliklerin sürdüğünü belirten Kaya, 2027 yılının nisan ve mayıs aylarından itibaren daha olumlu bir görünüm oluşabileceği ihtimaline dikkat çekti.

Uzman ismin değerlendirmesine göre, altındaki sert düşüşün ardından yeniden yükseliş yaşanıp yaşanmayacağı Fed'in faiz kararlarına, petrol fiyatlarına ve küresel jeopolitik gelişmelere bağlı olacak.