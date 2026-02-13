Gram altında ‘büyük kriz’ senaryosu: Piyasada 1000 TL’lik yükseliş sonrası sular duruldu

Milliyet.com.tr/ÖZEL 2 Şubat’ta 6.159 TL’yi görerek tarihi çöküş yaşayan gram altın fiyatı sonraki 10 günlük süreçte 1000 TL’lik artış göstererek 7.100 TL seviyelerinin üzerine çıksa da son günlerde fiyatlar kritik eşikte çakılı kaldı. Altında son yaşanan sert hareketlerin ardından bir dengelenme görülüyor. Piyasalar temkinli seyre yöneldi.

Özellikle hafta ortası açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası altında baskı artsa da fiyatlarda büyük kayıp yaşanmadı. Bir yandan da gözler bugün 16.30’a çevrildi. Piyasaların merakla beklediği ocak ayı ABD enflasyon rakamları belli olacak.

ABD’Lİ BANKADAN YATIRIMCISINI ÜZEN GÜMÜŞ TAHMİNİ

Öte yandan ABD'li dev banka JP Morgan, gümüş tahminini açıklarken, 2026 yılı ortalama fiyatı 81 dolar olarak öngördü. Banka 2027 yılı ortalama fiyat beklentisini de 85.5 dolar olarak belirledi. Ons gümüş 29 Ocak’ta 121 doları görerek tarihi rekor kırdıktan sonra bugünlerde 76 dolar civarında dengelendi. Gram gümüş ise 169 TL ile tarihi rekor kırdıktan sonra 110 TL seviyelerinin altına geldi.

Peki 7.000 TL seviyelerinde tutunmaya çalışan gram altında yön ne olacak. Kritik ABD verisi altını nasıl etkiler? Gümüşte 100 dolar ve üzeri mümkün mü? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, altın ve gümüş için 2026 yıl sonu beklentisini de paylaştı.

‘GÜMÜŞTE BOĞA RALLİSİ BEKLEYEBİLİRİZ’

Maviş’in açıklamaları şu şekilde: “Şu anda piyasada trend yukarı ancak volatilite çok yüksek. Yurt içinde ise gram altında 7.000 TL seviyelerini görüyoruz. Gram gümüşe baktığımızda 100-120 TL aralığında dalgalanmakta. Shanghai borsasındaki teminat ve düzenlemeler sonrasında gümüşte bir boğa rallisi bekleyebiliriz.

‘Altın ve gümüşü yükseltebilecek avantajlar nelerdir?’ diye baktığımızda en kritik faktör Fed’in faiz indirimi beklentisi olarak öne çıkıyor. Fed faiz indirirse altın ve gümüşte yükselişler olabilir. Son gelen tarım dışı istihdam rakamı kafaları karıştırdı. ABD’den gelecek enflasyon verisi yönü tayin edecek.

‘ÇİN GÜMÜŞ ALIYOR’

Küresel borç ve dolara olan güvensizlik de masada. Her ne kadar dolarda değer kazanımı zaman zaman söz konusu olsa da merkez bankaları altın rezervlerini artırıyor. Çin Merkez Bankası gümüş rezervinde de ciddi artışlar devam ediyor.

‘ALTINDAN DAHA HIZLI YÜKSELEBİLİR’

Gümüş için ekstra avantaj sanayi talebinden kaynaklanır. Ev, güneş paneli, yarı iletken sektörü büyüyor. Bu da gümüşü altından daha agresif hale getirebilir. Boğa piyasasındaki gümüş altından daha hızlı yükselebilir.

Altın ve gümüşte hangi riskler var? Güçlü dolar ve yüksek faiz ihtimali. Dolar yükselirse altın düşer, reel faizler artarsa altın baskılanır. Bu yüzden Fed’in kararı önemli olacaktır.

ALTINDA 2026 İÇİN 3 FARKLI TAHMİN

2026 için gerçekçi hedef seviyeler burada ons bazında temel senaryo 5.300-5.800 dolardır. Güçlü boğa senaryosuna göre 6.000 dolar ve üzeri, düzeltme senaryosuna göre 4.300 ile 4.600 dolar. Altın zaten tarihi zirveye yakın, bunu da not olarak düşelim.

ALTIN VE GÜMÜŞTE EN GERÇEKÇİ SENARYO!

Ons gümüşe bakacak olursak analist beklentileri 48-70 dolar arası normal bant. 75-80 dolar güçlü yükseliştir. TL bazında hedef gram gümüşte 225-250'dir. Gümüş için kritik eşik 67 dolar ve üstüdür. Şu anda 83 dolar seviyelerinde. Burada en realist senaryo güçlü boğa senaryosu tarafında altında 6000 dolar, ons gümüşte ise 115-125 dolar seviyesi olacaktır.

‘SERT DALGALANMA HAREKETLERİNE DİKKAT!’

Altın için stratejik yorum yapmamız gerekirse uzun vadede yükseliş trendini koruduğunu söyleyelim. Kısa vadede sert dalgalanma hareketlerine karşı dikkatli olalım. Düşüşler altın alımı için bir fırsattır. Zirve değil, düzeltmelere bakacağız.

Gümüş için de altından daha fazla kazanç potansiyelini koruduğumu yineleyeyim. Strateji olarak portföylerde küçük pay ve uzun vadeli olarak tutulabilir. 5 altınınız varsa 3 gümüş taşımak doğru bir strateji olacaktır.

ALTIN VE GÜMÜŞÜN ARKASINDA ABD YA DA ÇİN Mİ VAR?

Hepsi mümkün ancak, altındaki fiyatlama bir balon değildir. Merkez bankalarının altın alımı ve altın fonlarına yönelişi düşünecek olursak burada bir balon yok ara ara sert düzeltmeler var.

GRAM ALTINDA ‘BÜYÜK KRİZ’ SENARYOSU

Gram altında kritik seviyelere bakacak olursak 6.650 TL güçlü bir destek noktasıdır. 6.300 ana destek noktası, 5.900 TL de ekstrem bir noktadır. 6.300 TL’nin altı için büyük bir kriz veya sert faiz artışı gereklidir.

Dirençlere bakacak olursak 7.400 ilk hedeftir. 7.900 psikolojik eşik değerdir. 8.500 TL orta vadeli hedef, 10.000 TL ise büyük kriz senaryosunda görülebilecek hedeftir. Ben haziran sonu için gram altın beklentimi 7.500-8.300 TL olarak belirledim. Hazirandan sonra tekrar revize edeceğim.

Gram gümüşte güçlü destek 105 TL’dir. 90 TL ana destek, 75 TL ise ekstrem bir destektir. Buradan tepkiler gelebilir.

GÜMÜŞTE ‘BÜYÜK BOĞA’ SENARYOSU

Dirençlere bakacak olursak 150 TL ilk dirençtir. 180 TL psikolojik bir eşiktir. Sonrasında ise orta vadeli hedef 220 TL’dir. 300 TL ise büyük boğa senaryosunda oluşabilecek hedeftir. O yüzden Shanghai borsasındaki teminatları ve haber akışını yakın takip ediyorum. Çin’in gümüş potansiyelini, rezervlerini yakından takip ediyorum. Şöyle bir baktığımızda ‘altın mı, gümüş mü, hangisi daha avantajlı?’ sorularına da cevap verelim. Altın/gümüş rasyosuna baktığımızda normal olan %50-60'tır. Şu anda %75-85 bandında. Yani gümüş altına göre hala çok ucuz ve yükseliş potansiyeli var.

Son olarak 2026 altın ve gümüş için yükselişin bittiği bir yıl değil, hız değiştirdiği bir yıldır. Yani düzeltmeler olacaktır ama ana trend yukarıdır.”