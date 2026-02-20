Gram altında ‘çok konuşulacak’ rakam! Para Piyasaları Uzmanı Yıldırımtürk tarih verdi

Bu hafta başında ABD ile İran arasında Cenevre’de yapılan müzakerelerden olumlu sonuçlar gelse de çarşamba günü ABD basınına yansıyan bazı haberlere göre ABD’nin İran’a askeri sevkiyatlar yaptığı ve büyük bir operasyon hazırlığında olduğu yazıldı. Bu haber akışları piyasada tansiyonu yükseltirken, altında çarşamba günü %2’nin üzerinde yükselişler görüldü.

ABD BASINI MUHTEMEL SALDIRI İÇİN TARİH VERDİ

ABD merkezli CBS’in hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, üst düzey güvenlik yetkilileri ABD Başkanı Donald Trump’a, ordunun İran’a yönelik muhtemel bir saldırı için cumartesi itibarıyla hazır olacağını bildirdi.

YATIRIMCILAR BUGÜN SAAT 16.30’A DİKKAT!

Öte yandan bugün saat 16.30’da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi açıklanacak. Kritik Fed faiz beklentilerini şekillendirirken, altında rotayı değiştirebilir.

GÖZLER ABD-İRAN’A ÇEVRİLDİ

Peki ABD ile İran arasında olası bir anlaşma veya çatışma durumunda altın fiyatları nasıl seyreder? Altının gram fiyatı 7.000 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışırken, Kapalıçarşı’da fiyatlar 7.400 TL seviyelerinde yön arayışını sürdürüyor. Peki gram altında yeni tahminler neler? Altın piyasasına dair yaşanan yeni gelişmeleri milliyet.com.tr’ye anlatan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk şu ifadeleri kullandı: “Aslında Cenevre toplantısından nasıl bir sonuç çıktığı biraz çelişkili oldu. Bir taraf anlaştık diyor, bir taraf anlaşmadık. Orada bir netlik yok, pazarlıklar devam ediyor. İran anlaşmalara teslim olacak durumda değil gibi geliyor bana. Basına tam yansımıyor ama uygulanan nükleer enerji ile ilgili çalışmalarında ambargo uygulanıyordu. O bakımdan bunun müsaade edilmesini, gevşetilmesini istiyor İran. Bu konuda anlaşma sağlanabilmiş değil.

‘İRAN KOLAY LOKMA DEĞİL’

Trump’da diğer ülkelerde olduğu gibi biraz pazarlığı yüksek seviyeden tutup daha sonra İran’ı razı etmeye çalışan bir tutum içinde oluyor. Bu bakımdan İran’ın kolay lokma olmadığı görülüyor. Trump’ın daha fazla yığınak yaparak korkutmaya çalıştığı bir ortam gibi görünüyor.

HAFTA SONU SALDIRI OLUR MU?

Hafta sonunda bir saldırı olur mu? Şu anda bu ihtimalin altın fiyatına bir miktar etkisi var. Diğer taraftan Çin piyasası kapalı olduğu için piyasalarda aktif bir hareketlilik gözlenmiyor. Çarşamba günü bir miktar fiyatlar yükselmişti. Fed’in son toplantı tutanaklarında üyelerin bir kısmının faiz indirilsin, bir kısmının indirilmesin, yükseltilsin söylemleri altın fiyatlamalarını etkiledi.

ONS ALTINDA 5.000 DOLAR GEÇİLİRSE İLK HEDEF NE?

İran-ABD gerginliği veya sonuçsuzluğu altını bir miktar desteklemiş durumda. İkinci faktör de Fed faktörü, bunlar etkili oluyor. Altında 5000 dolar önemli, bunu geçerse 5.135 doları görebiliriz. 5.000 dolarda tutunamazsa 4.900-4.885 doları görebiliriz. Ancak 5.000 doların üzerinde kalınacak gibi görünüyor.

ANLAŞMA OLURSA ALTIN NE OLUR?

‘ABD ile İran arasında anlaşma sağlandı’ denilirse ben bunu düşük ihtimal olarak görüyorum. ABD ile İsrail birlikte saldıracak şeklinde söylemler var. Bu saldırının Suriye, Irak, Libya gibi kolay olmayacağını düşünüyorum. Orada gerginlik devam edecek bu durum altını destekleyecek diye düşünüyorum.



KRİTİK ABD VERİSİ PİYASAYI NASIL ETKİLER?

Bu veri de sert harekete yardımcı olur, ancak altında ser hareket hafta sonu riski nedeniyle olacaktır. Fed tutanaklarında da görüldüğü gibi enflasyon yüksek gelebilir düşüncesiyle faiz artırımı yapılsın diyenler de var. O bakımdan bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisi yüksek gelirse enflasyon beklentisi de yüksek gelebilir diye düşünüyorum. İthalatla ilgili kotaların uygulanmasıyla birlikte bir defaya mahsus olmak üzere ABD’de enflasyonun yükselmesi bekleniyor. Bu çok kalıcı olmayacaktır.

Tüketim harcamaları düşük gelirse bunun altın üzerinde bir baskısı olmayabilir. Altında asıl baskı veriler değil jeopolitik gerginliklerdir.

ALTINDA KISA VADELİ TAHMİN



İçeride serbest piyasada altının gram fiyatı 7.300-7.400 TL bandında hareket edecektir. 7.400 geçilirse 7.500 TL seviyeleri masada. Diğer taraftan enflasyonun yüksek gelmesi bekleniyor. Ramazan ile birlikte mart enflasyonu da yüksek gelebilir diye düşünülüyor. Ramazan ayının rehaveti bir hafta sürebilir. Ondan sonra hareketlenebilir. Ben bu hafta sonuna kadar dışarıda fiyatlar yükselse de içeride fazla hareketlilik beklemiyorum. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren beklentiler satın alınır.

Kısa vadeli olarak 7.400 geçilirse 7.500 TL hedeflerini bekliyorum. Burada dolar/TL’de yukarı yönlü seyir olma olasılığı var. 44 TL’yi görebilir. Bunun çarpan etkisi de altına yansıyabilir.

GRAM ALTINDA ‘ÇOK KONUŞULACAK’ TAHMİN

Orta vadede ilk etapta 8.050 TL, burası geçilirse de 8.500 TL seviyeleri görülebilir. Sene sonu için 11.000 TL seviyeleri görülebilir. Ons altında da 6.000 dolar hedefleri mümkün. Orda vadede 5.600 dolar hedefi masada.



Tahminlerimizi revize ettik. 5.400 dolar bekliyorduk ons altında şimdi onu 6.000 dolara çektiğimiz için gram altında da beklentiler yukarı yönlü revize edildi. ABD’de ara seçimler var. Onun için yıl sonu 6.000 dolar seviyelerini bekliyorum. Yıl sonu dolar/TL öngörülerini de hesaba kattığımızda gram altında 11.000 TL seviyelerinin görülmesi mümkün olacaktır.”