Gram altında kritik baraj aşıldı: İşte yükselişi tetikleyen 3 neden

Altın piyasasında gözler bugün ABD ile İran arasında Cenevre’de yapılacak üçüncü müzakereye çevrilirken, ABD tarifelerinin küresel ticarette riskleri artırması fiyatları destekliyor.

Haberin Devamı

Dün 7.266 TL’den kapanan altının gram fiyatı bugün yeniden 7.300 TL’nin üzerine çıktı. Gün içerisinde en yüksek 7.343 TL seviyesi görüldü. Ons altın ise 5.205 dolar seviyesine kadar yükseldi.

SABAH YÜKSELEN GÜMÜŞ, ÖĞLEYE DOĞRU DÜŞÜŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz gün 128 TL seviyelerinden 124 TL seviyelerine gerileyen gram gümüşün fiyatı bugün sabah saatlerinde yükseliş gösterdikten sonra yönünü aşağı çevirdi. Gram gümüş 122 TL seviyelerinden satılırken, ons gümüş de 87 dolardan alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

GÖZLER KRİTİK TOPLANTIDA

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını artırması küresel piyasaları tedirgin etti. Washington, İran’ın petrol ve silah satışlarını destekleyen 30’dan fazla kuruluşa yaptırım uygulayarak, bugün Cenevre’de yapılacak son nükleer görüşmeler öncesinde Tahran üzerindeki baskıyı artırdı.

Haberin Devamı

ABD’DEN TARİFE TEHDİDİ

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ticaret ortaklarıyla zaten gergin olan ilişkileri daha da zorlayarak tarife gündemini korumaya yönelik adımlarını sürdürdü. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Trump’ın “uygun görülen durumlarda” küresel tarifeyi yüzde 15’e çıkaran bir yönerge imzalayacağını söyledi. Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın sözde karşılıklı tarifelerini iptal etmesinin ardından geniş kapsamlı yüzde 10’luk vergi salı günü yürürlüğe girdi.

FED ENDİŞELERİ DE ALTINI DESTEKLEDİ

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politikalarına yönelik hükümet müdahalesi endişeleri de altını destekledi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, emekliliği öncesinde kaleme aldığı veda yazısında, Amerikalıların merkez bankasının bağımsızlığını sorgulamaya başlamasından endişe duyduğunu belirtti.

ABD'Lİ DEV BANKA TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Öte yandan ABD'li dev banka JP Morgan yeni raporda uzun vadeli altın fiyat tahminini ons başına 4.500 dolara yükseltirken, 2026 yıl sonu tahminini 6.300 dolar olarak korudu.