Gram altında sert yükseliş sonrası yeni tahmin! İşte tarihi rekorun 3 ana nedeni

Milliyet.com.tr/ÖZEL Yeni haftanın ilk 3 gününde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında tarihi yükselişin sebebi merak ediliyor. Pazartesi günü 6.385 TL seviyelerinden çarşamba günü 6.804 TL’ye yükselerek 3 günlük zaman dilimi içerisinde 400 TL’nin üzerinde getiri sağladı.

ALTIN YABANCI KURUMLARIN TAHMİNİNE YAKLAŞTI

Altının onsu da aynı süreçte 4.589 dolar seviyelerinden 4.888 dolara kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini test etti. Birçok yabancı kurum bu yıl içerisinde ons altının 5.000 dolar seviyesine ulaşacağını öngörmüştü. Daha yılın ilk ayında bu seviyelere yaklaşılmış oldu.

2026’DA PARAYI ALTINA YATIRAN KAZANDI

Rekor artışın etkisiyle birlikte gram altın yılbaşından bu yana yüzde 14.3 oranında getiri sağladı. Geçen sene gram altın fiyatı yatırımcısına yüzde 100 kazandırmıştı.

TRUMP’TAN ‘GÜÇ KULLANMAYACAĞIM’ AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz gün ise dünyanın gündemi ABD Başkanı Donald Trump’ın Davos’ta yaptığı konuşmadaydı. Trump burada yaptığı açıklamada Grönland için güç kullanmayacağını söylemesinin ardından altın fiyatlarında kısa süreli gevşemeler yaşandı.

Yeni Fed başkanına yönelik tartışmaların gündemde olduğu bu süreçte konuyla ilgili açıklamada bulunan Trump, “Yeni Fed başkanını çok uzak olmayan bir gelecekte açıklayacağız. Yeni Fed başkanı çok saygı duyulan biri olacak. Powell faiz oranlarında çok geç kaldı” ifadelerini kullandı.

Altının ons fiyatı bugün 4.837 dolardan işlem görürken, gram altın da 6.735 TL'den alıcı buluyor.

İŞTE TARİHİ REKORUN 3 ANA NEDENİ!

Peki 7.000 TL’ye yaklaşan gram altında yön ne olacak? Altın fiyatlarında rekorların devamı gelecek mi? Bundan sonrası için ne bekleniyor? Sert yükseliş sonrası bir düzeltme olur mu? Altına dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Bu hafta yaşanan rallinin 3 başlığı var. Trump, Grönland, tahvillerdir. Bunları biraz daha açacak olursak Amerika ile Avrupa Birliği arasında Grönland gerilimi ve buna bir de ek olarak NATO diyebiliriz. Trump’ın ‘Ben çekilirsem NATO biter’ gibi sert çıkışları... Bununla birlikte Grönland'ın haricinde Avrupa Birliği'yle vergiler konusu, ticaret savaşının yeniden başlayacağına dair kaygılar da Davos’ta görüşülüyor.

Tahvil konusunu biraz daha açacak olursak özellikle Amerika tahvillerinde ve Japonya tahvillerindeki hareketlilik ve faizlerin yükselmesi öne çıkıyor. Burada tabi ki Japonya tarafını biraz daha anlamlandırabiliriz. Çünkü Japonya'dan 30 sene sonra ilk kez bir faiz artışı gelmişti ve Japon tahvillerinde bir dalgalanma görüyorduk. Aşırı değersizleşen bir yen ve bunu toparlamaya çalışan bir Japonya vardı.

Haberin Devamı

Öte yandan cuma günü Japonya'da meclis feshedilecek ve 8 Şubat'ta da seçimlere gidilecek. Mevcut hükümetin güvenoyu alıp almayacağı da burada şekillenecek ama Japonya Merkez Bankası’nın beklentilerin 2 katı faiz artırabileceğine dair kaygılar, Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki gerilimin Avrupa Merkez Bankası'nın elindeki tahvilleri tıpkı Çin Merkez Bankası gibi satacağına dair kaygılar altına olan yönelişi ciddi anlamda etkileyen unsur oldu.

Bununla birlikte Çin'in yuan müdahalelerini de görüyoruz ki bu da yine aynı şekilde kıymetli metaller üzerindeki hareketliliği artıran unsur. Aslında Çin, yuandaki aşırı değerlenmenin önüne geçmek için bunu yavaşlatmak adına günlük kuru 7 yuan seviyesinin biraz üzerine çıkardı. Böylelikle hem doların zayıflaması karşısında paranın aşırı değer kazanımının önüne geçerken, sermaye girişlerinin yaratmış olduğu maliyetlerinin önüne geçmeye çalışıyor. Yani şu anda kurlar ve tahviller üzerindeki dalgalanma tamamıyla jeopolitik risklerin jeoekonomik risklere doğru yönelimi, yani bir diğer tabirle ‘üçüncü dünya savaşı ekonomi savaşı olacak’ şeklindeki görüşleri teyit eder nitelikle.

Haberin Devamı

Bu durum altında üst üste tüm zamanların rekorunun kırılmasına neden oluyor. Yaklaşık olarak 3 günlük periyot içerisinde altındaki yükseliş gram altın tarafında da özellikle 400 liranın üzerine çıktı. Ons tarafındaki fiyatlamalarda ise 4.888 dolar seviyeleri test edildi.

‘ALTINA YÖNELİŞİ ARTIRAN UNSURLAR’

Ons tarafındaki fiyatlamalarda 5.000 dolar benim hedefimdi, ama ben bunu en iyi ihtimalle mart sonu, en kötü ihtimalle haziran başı gibi görebileceğimizi düşünüyordum. Zannediyorum Trump faktörü artık dünyada bireyselleşme dönemine girilmesi ve bununla birlikte Venezuela adımıyla adeta bir ülkenin diğer ülkeyi ele geçirmesinin normalleşmesi gibi unsurlar güvenli liman olarak ve korku olarak altına yönelişi artıran unsurlar oldu.

Haberin Devamı

ALTINDA TEKNİK GÖSTERGELER NE SÖYLÜYOR?

Teknik göstergeler ons altında 5.000 dolar seviyesini 15 Şubat'a kadar görebilme potansiyelimizi devam ettiriyor. Asıl konu 5.000 dolar seviyesinin sonrasında neler olacağıdır. Şu an için bu konu belirsizliğini korurken 4.888 dolar seviyelerinin test edilmesi birkaç gün içerisinde bu seviyenin de üzerinde yükselişler görebileceğimizi bize gösteriyor.

‘HIZLI BİR ŞEKİLDE 7.000 TL’Yİ TEST ETMEMİZİ SAĞLAYACAK’

Gram altın 6.800 TL’nin üzerini muhtemel olarak bugünlerde görecektir. Biz geçtiğimiz yıl gram altının 5.000-5.500 TL seviyelerinden kapanacağını öngörüyorduk, fakat 6.000 TL’den kapanış görmüştük. Ons altında 4.900 dolara doğru hareket, hızlı bir şekilde gram altında 7.000 TL’yi test etmemizi sağlayacaktır.

GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERİLDİ: ‘MART SONUNA KADAR GÖREBİLİRİZ’

Trump'ın açıklamaları ve Grönland konusu masadaysa, tahviller karışmışsa yani korku endeks yükselmişse, itidal çağrılarına kulaklar tıkanmışsa, altın ve altınla birlikte platin, gümüş gibi emtialarda hareketlilik, yani yükseliş devam edecektir. Çünkü bir de buna ek olarak Fed ve enflasyonu da eklememiz gerekiyor.

Mart ayında gram altında 7.000 TL seviyelerinin üzerini göreceğiz. Mart sonuna kadar 7.300 - 7.500 TL seviyelerini görebiliriz.

İKİNCİ ÇEYREKTE GEVŞEME OLUR MU?

Peki yılın ikinci çeyreğinde gevşeme olur mu? Trump ve uygulayacağı politikalar gerilimin dozunu artırdığı sürece Rusya ve Çin'den karşı atakların gelebilme ihtimali, Avrupa Birliği'nin sessiz kalmayıp NATO ve Ukrayna konusuna karşı çıkması, ABD’ye karşı vergileri uygulamaya koyması gibi unsurlar yine güvenli liman efektini çalıştıracaktır.

‘2026’NIN İLK AYININ KAZANANI ALTIN’

Majör merkez bankalarının da yoğun bir şekilde altın aldıklarını görüyoruz. Bu devam edecektir. 2026 yılının ilk ayının kazananı şu anda altın olarak gözüküyor. Unutmayalım ki sert yükselişin sert düzeltme hareketleri de gelecektir. Bunun için biraz daha Trump ve Avrupa Birliği ile Çin tarafından piyasaları yumuşatacak açıklamaların gelmesi gerekiyor. ‘Anlaştık, karşılıklı uzlaştık' gibi açıklamalar realizasyonu hızlandırabilir, ama gerilimin dozu yüksek olduğu sürece ve belirsizlik olduğu sürece güvenli liman ve korkulara karşı alınan tedbir olarak emtia ve tabi ki altın yine ön planda olacaktır.”