Gram altında tarihi kırılma! Uzman isimden yatırımcılara çağrı

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 7.131 TL seviyelerinden sert düşüş gösteren gram altın yeni haftada 5.900 TL seviyesinin de altını test ederek 4 işlem gününde 1.200 TL’yi aşan kayıp vermişti. Pazartesi günü sabah saatlerinde %8’i aşan kayıpla 2026’nın en düşük seviyesini test eden altın fiyatları öğleden sonra ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘saldırılar 5 gün ertelendi’ açıklamasının ardından toparlanma gösterdi.

TRUMP KONUŞTU, ALTIN DİPTEN DÖNDÜ

Donald Trump’ın İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük süre ile ertelediğini duyurmasının ardından altının gram fiyatı dün 6.400 TL seviyelerinin üzerine çıktı.

BUGÜN YİNE DÜŞÜYOR!

Orta Doğu’da savaşın seyrine ilişkin çelişkili açıklamaların gelmesi, İran ile İsrail’in saldırılarına devam etmesi altın fiyatları üzerinde bugün baskı yaratmaya devam ediyor. Altının gram fiyatı bugün 6.260 TL seviyelerinden işlem görüyor.

'ALTIN SATIYORLAR’

Peki şimdi ne olacak? Sert düşüş sonrası yüksekten altın alanlar ne yapmalı? Son fiyatlamaların ardından altına dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk şu ifadeleri kullandı: “Artık bütün herkes savaşı takip ediyor. Altın savaş başlamadan önce yükselir, savaş sırasında ise geriler. Şimdi biz de o süreci yaşıyoruz.

Trump’tan her gün bir açıklama geliyor. Karşılıklı restleşmeler devam ediyor. Altın güvenli liman ancak bir taraftan da Körfez ülkelerinin altın sattıkları haberleri geliyor. O ülkelerin silah almaya ihtiyaçları var. ABD, 16 milyar dolarlık silah satmış. Enerji tesisleri vuruldu, petrol satamıyorlar. Altın ve gümüş satıyorlar, o yüzden fiyatlar geriliyor.

Son 3 ayda beklenmedik fiyat hareketleri oldu. Biz ons altının 5000-5.400 dolar seviyelerine geleceğini düşünüyorduk. Ancak ocak ayında 5.600 doları görmüştük. Para birimlerine olan güvenin sarsılmasından dolayı altın fiyatları hızlı yükselmişti. Yükselişte birçok ülke, başta Çin olmak üzere hem kayıtlı hem kayıt dışı altın aldılar. Bunun yanında yine Asya ülkelerinden bazıları, Avrupa ülkelerinden bazıları altın aldı.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Şimdi bu savaş, bir dünya savaşı oluşturabilir mi? Petrolün fiyatı daha nereye kadar gidebilir? Piyasalar bu soruların yanıtını arıyor. Ben ons altının 4.000 doların altına geleceğini düşünmüyorum. Kısa vadeli yorum yapmak çok mümkün değil. Öngörülebilirlik çok zayıf. Bölgede neler olacağını bilmiyoruz. İsrail’in bazı nükleer tesisleri vuruldu deniliyor. Bu satışlar biraz daha sakinleşince altın bir yerden tekrar yukarı dönecek.

‘AĞUSTOS AYINDAN SONRA TEKRAR ZİRVELERE ULAŞABİLİR’

Altında sene sonu hedeflerimiz değişmedi. Dünyada petrol fiyatlarının getirdiği enflasyon yine altını ön planda tutacaktır. Aynı zamanda Ekim ve Kasım’da yapılacak ABD Senato yenileme seçimlerinde Trump’ın belki de çok oy kaybedeceği ve bu nedenle de yine parlamento tarafından azledilebileceği beklentileri var. Bu beklentiler de belirsizlik oluşturacağı için altın yine ağustos ayından sonra tekrar yeni zirvelere ulaşabilir.

‘VATANDAŞ FİYAT DÜŞTÜKÇE ALTIN ALIYOR’

İçeride enflasyonun yükseleceğini düşünen vatandaş, parasının değerini korumak için dövizden ziyade altını tercih ediyor. Fiyat düştükçe gelip alıyor. Perşembe günü yarım günde bile altın talebi oldukça yüksekti. Satan yok denecek kadar azdı. Dolayısıyla şu anda satıcılar oldukça az. Sadece konut alımı için satanlar oluyor.

Şu anda altın alımlarının montanları çok düşük. Vatandaş birkaç gram altın alıyor. Bayram öncesi eline para geçenler altına bağladı. 3-5 kilo altın alanlar yok.

‘GÜMÜŞE DİKKAT ETMEK GEREKİR’

Gümüşteki beklentim altından daha zayıf. Şimdi Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle Asya ülkelerinde üretimde düşüş söz konusu olacaktır. Gümüş arzı ve talebi de zayıf olacak. Gümüş daha sınırlı yükselebilir. Gümüşe dikkat etmek gerekir.

ŞU ANDA ALTIN ALMAK MANTIKLI MI?

Böyle fırtınalı dönemlerde fırtınanın dinmesini beklemek daha doğru. Elimizdeki mevcut yatırım aracı ne ise orada kalıp fırtınanın dinmesini beklemek daha doğrudur diye düşünüyorum.

ALTIN ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE NE OLUR?

Gram altın 7.000 TL’de olabilir, 6.000 TL’de olabilir. Öngörülebilirliğin zayıf olduğu bir dönemdeyiz. Piyasaları takip edeceğiz. Yıl sonu için gram altında 10-11 bin TL beklentimi koruyorum. Ons altın da 6.000 dolar seviyelerine gelebilir. Doların sorgulanması önümüzdeki süreçte de devam edecektir. Altının, doların yerine geçme olasılığının devam edeceğini değerlendiriyorum.”