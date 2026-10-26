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GSS prim borcu olanlara yeni düzenleme! 1 milyondan fazla kişinin borcu silinebilir

26.10.2026 - 09:52 | Son Güncellenme:

#GSS Prim Borcu#Asgari Ücret#Sağlık Sigortası

Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir düzenleme gündeme geldi. 2017 yılına ait GSS prim borçlarının silinmesi için çalışma yürütülürken, düzenlemenin hayata geçmesi hâlinde yaklaşık 1 milyon kişinin geçmiş dönem borcunun tahsilinden vazgeçilmesi bekleniyor. Peki, hangi borçlar kapsamda olacak, kimler düzenlemeden yararlanabilecek? İşte merak edilen ayrıntılar.

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HABER MERKEZİ- Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunan milyonlarca vatandaşın gözü, geçmiş dönem borçlarının silinmesine yönelik yeni düzenlemeye çevrildi. 2017 yılına ait GSS prim borçlarının silinmesi için çalışma yürütülürken, düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda yaklaşık 1 milyon kişinin daha borç yükünden kurtulması bekleniyor. Daha önce yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2016'dan önceki ödenmemiş GSS prim borçlarında gecikme cezası ve zamlarının tahsilinden vazgeçilmiş, 1 milyon 477 bin kişinin toplam 3,2 milyar liralık borcu silinmişti. Şimdi ise yeni bir tarih sınırının belirlenmesi ve geçmiş döneme ait borçların yeniden değerlendirilmesi gündemde.

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Peki, yeni GSS prim borcu düzenlemesi hangi yılları kapsayacak? 2017 yılına ait borçların tamamı silinecek mi? Düzenlemeden kimler yararlanabilecek ve başvuru şartı aranacak mı? Henüz yasal süreç tamamlanmadığı için kapsam ve uygulama koşulları kesinleşmiş değil. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI İÇİN YENİ ADIM

CNN Türk'e göre, Genel sağlık sigortası prim borcu bulunanları ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. 2017 yılına ait genel sağlık sigortası prim borçlarının silinmesi için çalışma yürütülüyor. Düzenlemenin hayata geçmesi hâlinde 1 milyondan fazla kişinin geçmişe yönelik borcunun silinmesi bekleniyor. Peki, düzenleme kimleri kapsayacak? Borçlar hangi şartlarda silinecek? İşte detaylar.

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Genel sağlık sigortası, sosyal güvencesi olmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için alınıyor. Prim, brüt asgari ücretin yüzde 6'sı olarak hesaplanıyor. 2027 yılında aylık tutar 1.981 liraydı. Ödeme gücü bulunmayanların primi devlet tarafından karşılanıyor. ,

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2025'te yasalaşan 11. Yargı Paketi'yle 1 Ocak 2016 tarihinden önce ödenmemiş genel sağlık sigortası primlerinde gecikme cezalarının tahsilinden vazgeçilmişti. 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası borcu silinmişti.

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YENİ DÜZENLEME YOLDA

Yapılacak düzenlemede yeni bir tarih sınırı belirlenecek. Bu şekilde yaklaşık 1 milyon kişinin borcunun tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor. Düzenlemenin kesin kapsamı ve uygulama koşulları, yasal sürecin tamamlanmasıyla netleşecek.

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