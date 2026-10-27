Gül çiçeği taban fiyatı 95 lira olarak belirlendi

Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) 2026 yılı gül çiçeği kilogram bedelini net 95 liraya yükseltti. Gülbirlik, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir başkanlığında yapılan toplantı sonunda binlerce üreticinin merakla beklediği 2026 yılı gül çiçeği kilogram bedeline yapılacak olan ek ödeme rakamı belirlendi. Yapılan 15 liralık ek artışla gül üreticisine kilogram başına net 95 lira ödenmiş olacak. Gülbirlik yıllar sonra ilk kez 2026 yılı gül çiçeği taban fiyatını bu yıl hasat döneminin başında açıklamış ve kilogram fiyatını 80 lira taban fiyat olarak belirlemişti. Üreticiye ödemeler önceki yıllardan farklı olarak bu sene peşin olarak ödenmişti.

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17 BİN TON REKOLTE YAŞANDI

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan ise 2026 gül çiçeği alımlarının 52 gün sürdüğünü ve tahmin edilenin üstünde gül çiçeği rekoltesi gerçekleştiğini söyledi. Işıdan, bölge genelinde yaklaşık 17 bin ton gül çiçeği alımı yapıldığını bildirdi.