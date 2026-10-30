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Gümrük denetimlerinde 11,7 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı

30.10.2026 - 11:20 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Dış Ticaret#Kaçakçılık

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri ve sonradan kontrol amaçlı firma denetimleri sonucunda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla toplam 11,7 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini bildirdi.

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Gümrük denetimlerinde 11,7 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı

HABER MERKEZİ - Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, gümrük işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve dürüst ticaret yapan firmaların haklarının korunmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kontrol çalışmaları kapsamında, 2026 yılının ocak-eylül döneminde toplam 11,7 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu tutarın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdiği kaydedildi.

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155 BİN 270 GÜMRÜK BEYANNAMESİ İKİNCİ KEZ İNCELENDİ

Açıklamaya göre, 18 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki kontrol şubeleri tarafından gerçekleştirilen ikincil kontrol beyanname incelemeleri kapsamında, 804 ikincil kontrol raporu çerçevesinde 155 bin 270 gümrük beyannamesi ikinci kez incelendi.

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İncelemelerde, 3 bin 947 firma tarafından tescil edilen 26 bin 653 gümrük beyannamesinde usulsüzlük tespit edildi.

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Bu kapsamda, toplam 9,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenirken, söz konusu tutarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artış kaydedildi.

180 FİRMAYA SONRADAN KONTROL DENETİMİ

Bakanlık tarafından yürütülen sonradan kontrol faaliyetleri kapsamında ise ileri veri analitiği tekniklerinden yararlanılarak riskli firmalar belirlendi.

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Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2026 yılının ilk 9 ayında toplam 180 firma denetlendi.

Denetimler sonucunda 1,8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Bu tutar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.

Bakanlık açıklamasında, ikincil kontrol beyanname incelemeleri ile sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararlarının toplam 11,7 milyar liraya ulaştığı vurgulandı.

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Denetimlerle hem kamu ekonomisinin hem de adil rekabet ortamında faaliyet gösteren dürüst ticaret erbabının haklarının korunduğu ifade edildi.

Açıklamada, dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, vergi kayıp ve kaçağını önlemek ve kurallara uygun faaliyet gösteren firmaların haklarını korumak amacıyla geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik kontrollerin etkin ve kararlı şekilde sürdürüleceği bildirildi.

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