Gümrükler Muhafaza ekipleri, 233 kaçak araca el koydu
Gümrükler Muhafaza ekipleri, 233 kaçak araca el koydu

12.04.2026 - 09:57 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanlığı#Gümrük#Kaçak Araç

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 280 milyon 533 bin lira olan 233 araca el konulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu sınır kapıları ve limanlarda yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen çok sayıda araca el konulduğu aktarıldı.

Bu kapsamda, yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen operasyonlarda 233 aracın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu araçların piyasa değerinin yaklaşık 280 milyon 533 bin lira olduğu tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarda el konulan araçların 104'ü otomobil, 48'i tır, 56'sı çeşitli vasıta, 25'i iş makinası olarak kayıtlara geçmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen bu operasyonların, kayıt dışı ekonominin önlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi ve kamu düzeninin korunması açısından önemli rol oynadığına işaret edildi.

Yapılan çalışmalarla kaçakçılık faaliyetlerine karşı etkin bir mücadele ortaya konulduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, ülkemizin ekonomik güvenliğinin sağlanması, yasal ticaretin korunması ve kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir."

Orduya 'hazırlanın' talimatı! Orta Doğu'da alarm ziller
Nisan’da kar sürprizi! Havalar ne zaman ısınacak
Öğrenciler ailelerine söyledi! Öğretmenle ilgili şok iddia: 2. sınıfta, 1. sınıf dersi
Barcelona Osimhen için yıldızlarını satışa çıkarıyor! Çılgın transfer iddiası
Özay ŞendirKızılmaske ve Hürmüz...
Abbas GüçlüSürdürülebilirlik
Zeynep AktaşBorsada rekor koşusu
Ali EyüboğluMelania Trump, bu hamleyi niye yaptı?
Güldener SonumutTokyo’dan dünyaya bakış
Deniz Kilislioğluİslamabad'da Hürmüz çıkmazı
Mehmet Tez‘Müzik dinlerken her sözü anlamaya gerek yok’
Dilara KoçakSosyal medya trendlerinden değil bilimden beslenin
Çağdaş ErtunaHedefimiz ölümsüzlük mü?
Filiz AygündüzArkas’tan İzmir’e yeni yıldız
Belma AkçuraKADES rakamdan ibaret değil!
Zeynep İşmanArkadaş aranıyor
Osman GençerKoltuk değişimi KSK’yi kurtardı
Prof. Dr. Ebru ŞalcıoğluPsikoterapi: Popüler olan mı, etkili olan mı?
Prof. Dr. Barış ErdoğanYeni kaderimiz: Sandviç kuşak
İzmir'deki 'kooperatif' soruşturması! Aralarında Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı
Geçen yıl arabuluculukla uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısında yeni gelişme
Yer: Sakarya! Alkol masasındaki tartışma kanlı bitti