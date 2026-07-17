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UzmanparaGümrükte yeni dönem! İthalatta yüzde 5'i aşmayan fark kabul edilecek
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Gümrükte yeni dönem! İthalatta yüzde 5'i aşmayan fark kabul edilecek

17.07.2026 - 09:41 | Son Güncellenme:

#İthalat#Gümrük#Ticaret Bakanlığı

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymetin, kayıt belgesinde yer alan kıymeti yüzde 5'ten daha az oranda aşması durumunda ithalat gerçekleştirilebilecek.

Gümrükte yeni dönem İthalatta yüzde 5i aşmayan fark kabul edilecek

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, tebliğin kayıt belgesinin kullanımına ilişkin hükmünde değişikliğe gidildi.

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Buna göre, gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymetin, kayıt belgesinde yer alan kıymeti yüzde 5'ten (yüzde 5 dahil) daha az oranda aşması durumunda ithalat yapılabilecek.

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