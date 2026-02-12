Gümüş fiyatları için yeni tahmin

Canlı Borsa
J.P. Morgan Global Research, gümüş fiyatlarının 2026’da ortalama 81 dolar/ons seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Bu rakam, 2025 ortalamasının iki katından fazla.

12.02.2026
Banka, tahminlerin küresel talep gibi birçok faktöre bağlı olduğunu vurguladı.

J.P. Morgan’ın yeni tahminlerine göre 2026’nın ilk çeyreğinde gümüş 84 dolar/ons, ikinci çeyrekte 75 dolar/ons, üçüncü çeyrekte 80 dolar/ons ve dördüncü çeyrekte 85 dolar/ons seviyesinde olacak. Bu, kasım 2025’teki eski tahminlere göre %34 ila %55 arasında artış anlamına geliyor. 2027 için ortalama fiyat beklentisi ise 85,5 dolar/ons.

Analistler, gümüşün büyük ölçüde diğer metallerin yan ürünü olarak çıkarılması nedeniyle arzın fiyat artışlarına karşı esnek olmadığını ve sanayi kullanımının, özellikle güneş panellerinde, talep açısından kritik rol oynadığını belirtiyor. Bu durum, fiyatlarda uzun vadeli dalgalanmalara yol açabilecek yapısal etkenler arasında gösteriliyor.

