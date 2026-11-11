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UzmanparaGüney Kore menşeli 'protez dişlerin bağlantı parçaları' ithalatıyla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı
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Güney Kore menşeli 'protez dişlerin bağlantı parçaları' ithalatıyla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı

11.11.2026 - 10:48 | Son Güncellenme:

#Güney Kore#Diş Tedavisi#İthal Parça

Diş tedavilerinde kullanılan bazı parçaların ithalatına ilişkin yeni karar yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesiyle Güney Kore menşeli ürünlere uygulanan dampinge karşı önlemin hesaplanmasında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı.

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Güney Kore menşeli protez dişlerin bağlantı parçaları ithalatıyla ilgili tebliğde değişiklik yapıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre, Güney Kore menşeli "protez dişlerin bağlantı parçaları" için yürürlüğe konulan dampinge karşı önlem uygulamasında, kilogram başına belirlenen sabit tutarlı önlemlerin hesaplanmasında esas alınan ağırlık ölçütü "brüt kilogram" olarak değiştirildi.

Bu kapsamda ürünün ithalatında belirlenen firmalara brüt kilogram başına 140 ve 320 dolar dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

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