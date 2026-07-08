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UzmanparaGüneydoğu Anadolu Bölgesi 121 milyon doları aşkın kuru meyve ve mamulleri ihracatı yaptı
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi 121 milyon doları aşkın kuru meyve ve mamulleri ihracatı yaptı

08.07.2026 - 11:36 | Son Güncellenme:

#Antep Fıstığı#Kuru Meyve#Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk yarısında 121 milyon 418 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 121 milyon doları aşkın kuru meyve ve mamulleri ihracatı yaptı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, bölgedeki kuru meyve ve mamulleri ihracatçıları 2026'nın ilk 6 ayında 85 ülke ve serbest bölgeye 12 bin 769 ton ürün gönderdi. İhracatçılar bu satış karşılığında 121 milyon 418 bin dolar gelir elde etti.

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En fazla geliri 48 milyon 648 bin dolarla Antep fıstığından elde eden sektör, kuru kayısıdan 34 milyon 516 bin dolar, kuru incirden de 13 milyon 992 bin dolar kazanç sağladı. Ceviz, yüzde 54,2 artış ve 4 milyon 135 bin dolarla en fazla ihraç edilen ürünler arasında 5. sıraya yükseldi.

2027 YILINDA ANTEP FISTIĞI İHRACATINDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

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Ülke gruplarında en fazla ihracatın gerçekleştirildiği Avrupa Birliği'ne 67 milyon 67 bin dolarlık dış satım yapıldı. Amerika ülkeleri 15 milyon 304 bin dolarla ikinci sırada, Türk cumhuriyetleri 10 milyon 196 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

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Ülke bazında ise 23 milyon 77 bin dolarla en fazla ihracat Almanya'ya gerçekleştirildi. İtalya'ya 19 milyon 44 bin dolarlık, ABD'ye 8 milyon 606 bin dolarlık dış satım yapıldı. Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır, AA muhabirine, 2025'te üretimde yaşanan kuraklık ve don etkisinin ihracata da olumsuz olarak yansıdığını söyledi.

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Rakamlardaki gerilemeye değinen Bakır, şunları kaydetti:

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"Bölge ihracatının temel direkleri olan Antep fıstığı ve kuru kayısı geçen yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle çok fazla etkilendi. Bunun etkisiyle birlikte ton bazında yüzde 46 seviyelerinde bir gerileme yaşadık. Önümüzdeki hasat dönemi, özellikle Antep fıstığında 2027 sezonunda önemli bir verim bekleniyor. İnşallah verimli bir sezon geçmesi durumunda hem yıl sonu hem de 2027 döneminde bu rakamları tekrar toparlayacağımıza inanıyorum."

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