Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatı 1,2 milyar dolar oldu
HaberlerUzmanpara

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatı 1,2 milyar dolar oldu

03.08.2026 - 14:28 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#İhracat Artışı#Gaziantep

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 artarak 1,2 milyar dolar oldu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ihracatı 1,2 milyar dolar oldu

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında gerçekleştirilen 1,2 milyar dolarlık ihracatla bölge dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 arttı. Bölge illeri arasında en fazla ihracatı gerçekleştiren Gaziantep'in temmuz ayı ihracatı 1 milyar dolar oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

GÜNEYDOĞU'NUN TEMMUZ İHRACATI YÜZDE 19,3 ARTTI

Yılın ilk 7 ayında ise bölge ihracatı 7,1 milyar dolara, Gaziantep'in ihracatı da 6 milyar dolara ulaştı. Temmuz ayında Kahramanmaraş'tan 124 milyon dolar, Mardin'den 119,8 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 39,7 milyon dolar, Diyarbakır'dan 22,1 milyon dolar, Malatya'dan 20,7 milyon dolar, Kilis'ten 14,1 milyon dolar ve Adıyaman'dan 12,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

4 yaşındaki Muhammed'in araç içindeki ölümü sonrası ailelere hayati uyarı! 10 dakikada fırın sıcaklığı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR4 yaşındaki Muhammed'in araç içindeki ölümü sonrası ailelere hayati uyarı! 10 dakikada fırın sıcaklığıHaberi Görüntüle

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan, küresel ticaretteki dönüşüm ve uluslararası pazarlardaki rekabet koşullarının yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Haberin Devamı

İhracatçıların değişen koşullara uyum sağlayabilmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğünü ifade eden Akcan, birlikler tarafından düzenlenen faaliyetlerin firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına, mevcut pazarlardaki etkinliğini artırmasına ve yeni pazarlara açılmasına katkı sunduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR
4 yaşındaki Muhammedin araç içindeki ölümü sonrası ailelere hayati uyarı 10 dakikada fırın sıcaklığı
4 yaşındaki Muhammed'in araç içindeki ölümü sonrası ailelere hayati uyarı! 10 dakikada fırın sıcaklığı
Avrupa kupalarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonsporun olası rakipleri belli oldu
Avrupa kupalarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un olası rakipleri belli oldu!
Ülkede kulisler karıştı Herkes onu konuşuyor: Ünlü model Barbara Palvin cumhurbaşkanı adayı mı oluyor
Ülkede kulisler karıştı! Herkes onu konuşuyor: Ünlü model Barbara Palvin cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?
Türkiyeye akın ettiler İşte en çok tatilci gönderen ülkeler
Türkiye'ye akın ettiler! İşte en çok tatilci gönderen ülkeler
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirDemokrasinin sınırları ve sinir uçları...
Tunca Bengin
Tunca BenginTrump’ın baş belası!..
Cem Kılıç
Cem Kılıçİnsanları işlere, işleri insanlara yaklaştırmak
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşOrta Doğu oyunları ve hamleler
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalSoykırımının ardından denizin rengi değişiyor
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesZayıflama iğnesi mucizesi mi?
Asu Maro
Asu Maroİki yakayı bir araya getiren ‘ağ’
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özerİnsan-ı Kâmilden Erdemli Şehre: İslam Düşüncesinde Adalet-I
İlgili Haberler
Büyükçekmecede toprak kayması Göçük altında kalanlar var; arama kurtarma çalışması başlatıldı
Büyükçekmece'de toprak kayması! Göçük altında kalanlar var; arama kurtarma çalışması başlatıldı
Şehit aileleri ve gazilere yönelik dev kanun paketi TBMMde
Şehit aileleri ve gazilere yönelik dev kanun paketi TBMM'de
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Miliband ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Miliband ile telefonda görüştü
Gelin arabası takla attı Düğün konvoyundaki feci kaza kamerada
Gelin arabası takla attı! Düğün konvoyundaki feci kaza kamerada