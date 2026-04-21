Güneydoğu'dan 429 milyon dolarlık halı ihraç edildi

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, bölge halıcıları 2026 yılının ilk 3 ayında 146 ülke ve serbest bölgeye 81 milyon 757 bin metrekare halı ihraç ederek 429 milyon 774 bin dolar gelir elde etti.

Sektör en fazla geliri 370 milyon 128 bin dolarla makine halılarından sağladı. Makine halılarını 52 milyon 764 bin dolarla tufte halıları, 6 milyon 120 bin dolarla el halıları ve 762 bin dolarla kilim izledi. El halılarında ihracat geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32, kilimde ise yüzde 7,1 artış gösterdi.

ABD zirvedeki yerini koruyor

Yılın ilk çeyreğinde en fazla halı ihracatı 131 milyon 878 bin dolarla ABD'ye yapıldı. Suudi Arabistan 68 milyon 926 bin dolarla ikinci, İngiltere ise 29 milyon 851 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde Kanada'ya yapılan ihracat 8 milyon 64 bin dolarla yüzde 26, İran'a 6 milyon 684 bin dolarla yüzde 13, Polonya'ya ise 5 milyon 825 bin dolarla yüzde 19,4 arttı.

Bölgenin başlıca pazarları arasında Amerika ülkelerine 142 milyon 698 bin dolar, Orta Doğu'ya 123 milyon 153 bin dolar ve Avrupa Birliği ülkelerine 55 milyon 688 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Yıl sonu hedef 2,5 milyar dolar

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, küresel gelişmeler ve ticarette yaşanan sorunların ihracatı etkilediğini söyledi.

Buna rağmen ihracatı artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Kaplan, şunları kaydetti: "Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak dünyanın dört bir yanına ihracatımızı sürdürüyoruz. Küresel gelişmelere rağmen yeni pazarlara açılmak için AR-GE ve inovasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sektörel temaslarımızı artırıyor, özellikle Afrika ve Uzak Doğu pazarlarında varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yıl sonu için 2,5 milyar dolar ihracat hedefimiz bulunuyor." Kaplan, alternatif pazarlara yönelik çalışmaların sektörün büyümesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.