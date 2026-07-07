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Güneydoğu'nun tekstil ihracatı arttı

07.07.2026 - 11:28 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#İhracat#Tekstil

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tekstil ihracatı, yılın ilk yarısında yüzde 3,3 artarak 1 milyar dolara yaklaştı.

Güneydoğunun tekstil ihracatı arttı

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgeden 2026'nın ocak-haziran döneminde 185 ülkeye 388 bin 439 ton ürün gönderildi.

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Bu dış satım karşılığında 991 milyon 835 bin dolar gelir elde eden sektör, ihracatını miktarda önceki yıla göre aynı seviyede korurken, değerde yüzde 3,3 artırdı.

İNGİLTERE ZİRVEYE ÇIKTI

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Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Irak'a yapılan ihracatta 142 milyon 333 bin dolarla yüzde 11,8'lik gerileme yaşandı. İngiltere yüzde 2,1'lik artış ve 152 milyon 29 bin dolarla zirveye çıkarak en fazla tekstil ihracatının yapıldığı ülke oldu.

Yüzde 41,9'luk artış ve 125 milyon 485 bin dolarla üçüncü sırada yer alan Suriye'de dikkat çeken artış görüldü. Alt mal gruplarında en fazla gelir yüzde 3,4 artış ve 467 milyon 378 bin dolarla kumaşta yaşanırken yüzde 4,1 artış ve 431 milyon 205 bin dolarla iplik onu takip etti.

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Bölgeden en fazla tekstil ihracatı 779 milyon 981 bin dolarla Gaziantep'ten gerçekleştirildi. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mete Akcan, AA muhabirine, sanayicilerin küresel piyasalardaki fiyat baskısı, maliyet artışları ve rekabet koşullarının zorlaşması karşısında yoğun bir emek sarf ettiğini söyledi.

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Bu yılın ilk 6 aylık döneminde ihracat performansında dönemsel dalgalanmalar yaşandığını ifade eden Akcan, şunları kaydetti:

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"Mevcut tablo sektörümüz açısından geleneksel üretim ve rekabet modellerinin ötesine geçilmesi gerektiğini göstermektedir. Karşı karşıya olduğumuz bu süreci bir karamsarlık kaynağı olarak değil, uzun vadeli stratejik dönüşüm ve yenilenme fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Artık küresel pazarlarda kalıcı olmanın yolu yalnızca üretim hacmini artırmaktan değil, yüksek katma değerli, sürdürülebilir ve tasarım odaklı üretim kabiliyetimizi güçlendirmekten geçmektedir."

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