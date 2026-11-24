Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasımda aylık bazda inşaat sektöründe yüzde 3,8 azalarak 80,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 artışla 113,6 ve hizmet sektöründe yüzde 0,6 yükselerek 109,9 değerini aldı.

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Hizmet sektöründe kasımda geçen aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,4, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,5, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,9 artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,7, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,2 azalırken gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,5 yükseldi.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 3, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4,5 azalış kaydetti.