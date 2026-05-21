Güven endeksi mayısta perakende ticarette arttı
Güven endeksi mayısta perakende ticarette arttı

21.05.2026 - 10:33 | Son Güncellenme:

#Güven Endeksi#Perakende Ticaret#Hizmet Sektörü

Güven endeksi, mayısta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayısta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,6 azalarak 109, inşaat sektöründe yüzde 1,7 gerileyerek 82,1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 artışla 112,5 değerini aldı.

Hizmet sektöründe mayısta geçen aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,2 yükselirken, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,6, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,6 azalış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,7, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,5 artarken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,5 geriledi.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,3, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 3,1 azaldı.

 

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Mabel Matiz, Fevza Civelek...
Yoğun bakımdaki Haluk Levent'ten haber var
Ev alacaklara kritik uyarı! Konut piyasasında denge değişti
Hatay'da şiddetli sağanak! Köprü çöktü, araçlar sürüklendi: 1 kişi hayatını kaybetti
Dünya giderek küçülüyor onlar için!...
ALKOLLÜSÜNÜZ!
Hamas'la çözüm çok zor!
Nazan Öncel ile Sezen Aksu farkı!
Nerede radar var?
1.1 milyar dolarlık açık artırma
Zayıflayan Toplumsal Bağışıklık Sistemi ve Müfredat Meselesi
Tenis tutkunları Kemer'de buluştu
Son dakika: Bir kent sele hazırlanıyor: Dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi, 15 bin kişi tahliye edildi
