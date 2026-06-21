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Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'nda ilk gün yoğunluğu! Türkiye'nin en uzun metro ring hattı

21.06.2026 - 14:16 | Son Güncellenme:

#Halkalı-Arnavutköy Metro#Ulaşım#Metro Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı hizmete başladı. İlk gün kaç kişinin kullandığı açıklandı.

Halkalı-Arnavutköy Metro Hattında ilk gün yoğunluğu Türkiyenin en uzun metro ring hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'yla ilgili yazılı açıklama yaptı.

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İLK GÜNÜNDE 10 BİN KİŞİ KULLANDI

Uraloğlu, söz konusu hatta yolcu taşımacılığına 20 Haziran Cumartesi günü başlandığını ifade ederek, "Türkiye’nin en yeni metro hattı Halkalı-Arnavutköy, ilk işletme gününde 10 bin 21 yolcuya hizmet verdi. Aynı gün Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattımızın tamamını ise 44 bin 109 kişi kullandı" dedi.

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'69 KİLOMETRELİK RİNG HATTI TAMAMLANDI'

Uraloğlu, Arnavutköy Hastane durağından Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı’na entegre olan Halkalı-Arnavutköy Hattı’nın, 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosunun son halkası olduğuna dikkat çekti.

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DÜNYANIN SAYILI METRO HATLARI ARASINA GİRDİ

Uraloğlu, tamamlanan kesimle birlikte tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olan 69 kilometrelik ring hattını tamamladıklarını kaydetti.

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Uraloğlu, söz konusu 22 kilometrelik hat kapsamında 5 yeni istasyonun da hizmet vermeye başladığını işaret ederek, "Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarımızı hizmete aldık. Bugüne kadar Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy arasındaki 47 kilometrelik bölümünde günlük ortalama 37 bin 500 yolcu ile İstanbul nüfusunun iki katından fazla yaklaşık 33 milyon yolcumuzu taşıdık. Hizmete aldığımız beş istasyon sayesinde de Başakşehir ve Küçükçekmece’de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız doğrudan Halkalı-Gayrettepe arasında seyahat edebilecek" dedi.

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