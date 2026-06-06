Halkalı-Kapıkule arasında tarihi adım! 4 saatlik yolculuk 1,5 saate düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule Kesimi’nde test sürüşü gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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Konuşmasında, Salı günü Gürcistan’ın Ahılkelek şehrinde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı Tam Ölçekli Resmi Açılış Töreni’nde üç kardeş ülkenin ortak iradesiyle çok önemli bir adım attıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla BTK Hattı artık daha etkin ve verimli bir şekilde işletilecek. Bu gelişme, Orta Koridor’un kapasitesini artırırken bugün burada Çerkezköy-Kapıkule’de gerçekleştirdiğimiz test sürüşüyle de o zincirin Avrupa ucunu güçlendiriyoruz. Bugün, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan en stratejik demiryolu koridorunda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden de işletmeye alarak hem vatandaşlarımızın hem de uluslararası demiryolu taşımacılık sektörünün hizmetine sunacağız.”

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ORTA KORİDOR’UN AVRUPA’YA AÇILAN EN KRİTİK KAPISI

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Ulaştırma alanında yapılan büyük projelerin sadece mesafeleri kısaltmadığını dile getiren Bakan Uraloğlu, söz konusu projelerin ülkelerin kaderini, bölgelerin geleceğini yeniden şekillendirdiğini söyledi. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın da tam olarak bu projelerden biri olduğunu belirten Uraloğlu, “Bu hattımız, Türkiye’yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan Orta Koridor Koridorun Avrupa’ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır.” şeklinde konuştu.

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Hattın, Fav Limanı’ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak proje aşamasındaki Kalkınma Yolu’nun da batı ucunda yer aldığını ifade eden Uraloğlu, “Yani bu proje, sadece bir demiryolu hattı değildir. Türkiye’yi doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden biridir.” dedi.

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ÇERKEZKÖY-KAPIKULE HATTI’NDA HEDEF 2026

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın toplam 229 kilometre uzunluğunda olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hattı bugün test sürüşü yapacağımız kısımdır. Finansmanında kısmen İPA yani Avrupa Birliği fonu da kullanıyoruz. Hem yolcu hem yük taşımacılığına uygun olarak planladığımız proje kapsamında; 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 61 üstgeçit, 53 altgeçit ve 175 menfez inşa ettik. 353 km ray serimini bitirdik. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Hattımızı, saatte 200 km işletme hızına, çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettik. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızı bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz.”

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“HALKALI-KAPIKULE YOLCU SEYAHAT SÜRESİ 4 SAATTEN 1,5 SAATE DÜŞECEK”

Hattın tamamlanmasıyla elde edilecek kazanımların önemine vurgu yapan Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitesi 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya’daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişecektir.” dedi.

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Son yıllarda demiryolu ihracat taşımalarının yüzde 86’sının bu koridor üzerinden yapıldığını belirten Uraloğlu, yeni hat ile bu rakamların çok daha yükseleceğini söyledi.

“KAPIKULE GAR SAHASINDA ÇALIŞMALAR İLE TOPLAM SAHA ALANINI 660 BİN METREKAREYE ÇIKARIYORUZ”

Proje kapsamında, yeni istasyon binaları Kapıkule, Edirne, Lüleburgaz, Babaeski, Büyükkarıştıran’ın modern ve yüksek kapasiteli olarak tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Kapıkule Gar sahasında yapmış olduğumuz genişletme çalışmaları ile mevcut durumda 253 bin metrekare olan toplam saha alanı 660 bin metrekareye, gar içi hat sayısını ise 23 adetten 42 adete çıkarıyoruz. Söz konusu bu altyapısal ve geometrik kapasite artışı sayesinde, istasyon şebekesindeki tren kabul ve manevra kabiliyetini en üst düzeye ulaştırıyoruz. Bu doğrultuda, uluslararası demiryolu yük taşımacılığında kapıkule gar sahasında; yaşanan tren yığılmalarının önüne geçecek, gümrük ve muayene işlemlerini hızlandıracak ve böylece sınır geçişlerindeki bekleme sürelerinin önemli ölçüde azaltarak lojistik süreçleri optimize edeceğiz.”

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“ISPARTAKULE’Yİ HALKALI’YA BAĞLAYACAK YAKLAŞIK 7 KİLOMETRELİK SON KESİMDE YAPIM ÇALIŞMALARINI BİTİRMEK ÜZEREYİZ”

Uraloğlu, Kapıkule’de, Avrupa’ya yönelik lojistik trafiğini çok daha etkin bir şekilde yöneteceklerini belirterek “Böylece Trakya bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere tüm Ülkemiz, Avrupa-Asya demiryolu taşımacılığında çok daha güçlü bir lojistik merkez haline gelecektir. 69 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy etabımızdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ispartakule’yi Halkalı’ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik son kesimde de yapım çalışmalarını bitirmek üzereyiz. O kesimi de bu yıl içerisinde açmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

“İSTANBUL BOĞAZI ÜZERİNDE MARMARAY’A ALTERNATİF ÇİFT HATLI YENİ BİR DEMİRYOLU HATTINA DAHA KAVUŞACAĞIZ”

Halkalı-Kapıkule Hattı’nın Asya’dan Avrupa’ya uzanan devasa bir lojistik vizyonun sadece parlak bir parçası olduğunu özellikle belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde demiryolu ağını 2002’den bu yana devlet politikası hâline getirdiklerini anlattı.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu vizyonun önemli parçaları: Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum, Karaman – Ulukışla gibi hızlı tren hatlarımızın yapım çalışmaları devam ediyor. Yapım çalışmaları süren Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu ile Zengezur Koridoru’nu destekliyoruz. Yine, Kuzey Çevre Demiryolu Projesi ile Türkiye’yi uluslararası lojistik için vazgeçilmez kılacak tarihi bir adımın da eşiğindeyiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray’a alternatif çift hatlı yeni bir demiryolu hattına daha kavuşacağız. İhale sürecinin ardından bu yıl içinde inşa çalışmalarına başlamayı planlıyoruz.”