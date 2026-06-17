Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaHalkbank'ın ABD'deki ceza davası kapandı
HaberlerUzmanpara

Halkbank'ın ABD'deki ceza davası kapandı

17.06.2026 - 16:43 | Son Güncellenme:

#Halkbank#Abd Mahkemesi#Finansal Dava

ABD mahkemesi, Halkbank hakkındaki ceza davasının düşürülmesini onayladı. Böylece Halkbank hakkında 9 yıldır devam eden hukuki süreç tamamen sona erdi.

Halkbankın ABDdeki ceza davası kapandı

Karara ilişkin açıklama yapan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Bankamızın uluslararası piyasalardaki konumu daha da güçlenecek, yurt dışı kaynak temin imkânlarımız artacak. Bu uzun ve zorlu dava sürecinde bize destek olan ve her zaman yanımızda duran başta devletimiz ve milletimiz olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

9 YILDIR DEVAM EDEN CEZA DAVASI SONA ERMİŞ OLDU

ABD Güney New York Bölge Mahkemesi, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank’ın ceza davasının düşürülmesi için yaptığı müşterek başvuruyu onayladı. Mahkemenin başvuruyu onaylamasıyla 9 yıldır devam eden ceza davası sona ermiş oldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Halkbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Bankamız hakkında ABD’de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır. Kararın Bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz.” denildi.

Haberin Devamı

Açıklamada ayrıca “Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet sunan Bankamız, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Denizli Barosu'na operasyon: Avukatlar cübbeyi çıkartıp, yerine uyuşturucu asmış
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDenizli Barosu'na operasyon: Avukatlar cübbeyi çıkartıp, yerine uyuşturucu asmışHaberi Görüntüle

Konuya ilişkin açıklama yapan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Bu uzun ve zorlu dava sürecinde bize destek olan ve her zaman yanımızda duran başta devletimiz ve milletimiz olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Haberin Devamı

Hukuki sürecin Banka açısından herhangi bir adli veya idari yaptırım olmadan tamamlandığını belirten Recep Süleyman Özdil, “Titizlikle yürüttüğümüz sürecin olumlu şekilde tamamlanması, ulusal ve uluslararası finansal düzenlemeler doğrultusunda oluşturduğumuz hassas uyum politikalarımızı, şeffaflık ve güven esaslı bütünleşik yaklaşımımızı bir kez daha teyit etmiştir. Bu karar, faaliyetlerimize daha öngörülebilir ve daha yüksek bir motivasyonla odaklanmamıza imkân sağlayacaktır.” diye konuştu.

Haberin Devamı
ABD Başkanı Trump: Metni beğenmezsem füzeyi yerler
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRABD Başkanı Trump: Metni beğenmezsem füzeyi yerlerHaberi Görüntüle

Gelecek dönemde Bankanın uluslararası piyasalardaki konumunun daha da güçleneceğini vurgulayan Recep Süleyman Özdil, şöyle devam etti: “Bu gelişmenin; yurt dışı kaynak temin imkânlarımızı artırmasını, muhabir bankalarla mevcut ilişkilerimizi daha ileriye taşımasını ve uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliklerimizi derinleştirmesini bekliyoruz. Yeni dönemde, uluslararası yatırımcılar ile finans çevrelerinin Bankamıza yönelik güveninin istikrarlı şekilde artacağını ve yatırımcıların Bankamız ürünlerine olan ilgisinin güçleneceğini öngörüyoruz. Artan güven ve uluslararası iş birlikleri finansman kaynaklarımızı çeşitlendirecek, kaynak maliyetlerimizi yönetmede manevra alanı oluşturacak ve büyüme hedeflerimize önemli katkı verecektir. Böylece uluslararası piyasalardan sağlayacağımız kaynakları daha etkin şekilde reel sektörün hizmetine sunabilecek; üretimin, yatırımın, istihdamın ve ihracatın finansmanına verdiğimiz desteği daha da artırabileceğiz.”

EN ÇOK OKUNANLAR
CHPde Kılıçdaroğlunun üzerini çizdiği yeni isimler İhraç, fesih, disiplin...
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdiği yeni isimler! İhraç, fesih, disiplin...
Yunan basını Türkiye-İtalya iş birliği sonrası 3 büyük riski sıraladı Atina ve Lefkoşa için felaket
Yunan basını Türkiye-İtalya iş birliği sonrası 3 büyük riski sıraladı! 'Atina ve Lefkoşa için felaket'
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem’e acı veda Anne yıkıldı: ‘Ne zormuş, benim yavrum uyuyordu’
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem’e acı veda! Anne yıkıldı: ‘Ne zormuş, benim yavrum uyuyordu’
Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Başakşehirin Avrupada rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa'da rakipleri belli oldu!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirKendini tatmin etmeye çalışan bir portre...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüSanayi, Teknoloji, Bilişim, Girişimcilik ve Üretim Kolejleri?
Eren Aka
Eren Aka‘Botlara para kaptırmayın’
Dilara Koçak
Dilara Koçak2027’den merhaba
Asu Maro
Asu MaroBeyoğlu’nda müziğin ve ânın içinde
Servet Yıldırım
Servet YıldırımReklam ekonomisi ve güven endeksi
Osman Gençer
Osman GençerBu sesi duymazsak ağır bedel öderiz
İlgili Haberler
Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı 3 günlük alarm: Sıcaklık düşecek, sağanak vuracak
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 3 günlük alarm: Sıcaklık düşecek, sağanak vuracak
Sosyal medyada suç örgütlerini övüyorlardı 54 ilde eş zamanlı operasyon: 258 gözaltı
Sosyal medyada suç örgütlerini övüyorlardı! 54 ilde eş zamanlı operasyon: 258 gözaltı
Barbie Kaymakamın yeni görevi Bir ilk oldu
'Barbie Kaymakam'ın yeni görevi! Bir ilk oldu
CHPde Kılıçdaroğlunun üzerini çizdiği yeni isimler İhraç, fesih, disiplin...
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdiği yeni isimler! İhraç, fesih, disiplin...