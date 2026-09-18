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Haluk Görgün: Bağımsızlığımızı güçlendirecek yeni bir aşamaya geçiyoruz

18.09.2026 - 14:31 | Son Güncellenme:

#Savunma Sanayii#Haluk Görgün#Savunma İhracatı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Son 12 aylık savunma ve havacılık ihracatımız yaklaşık 11 milyar dolar seviyesine yükseldi. Türkiye, dünyanın önde gelen savunma ve havacılık ihracatçıları arasındaki yerini güçlendirdi. Şimdi tedarik zincirimizi derinleştirecek, kritik teknoloji ve malzemelerde bağımsızlığımızı güçlendirecek yeni bir aşamaya geçiyoruz" dedi.

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Haluk Görgün: Bağımsızlığımızı güçlendirecek yeni bir aşamaya geçiyoruz

Denizli Sanayi Odası tarafından Pamukkale ilçesinde bir otelde 'Denizli Savunma Sanayii İl Buluşması' düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Yeni Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ve çok sayıda sanayici katıldı.

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'TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENCEYE ALINMALI'

Toplantıda konuşan Haluk Görgün, dünyanın güvenlik anlayışının ve savunma sanayi dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemden geçtiğini belirtip, "Caydırıcılığı artık platform sayısının yanında üretim hızı, tedarik sürekliliği ve kritik malzemelere erişim de belirliyor. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistemlerin her koşulda görev yapabilmesi için onları ayakta tutan bütün kabiliyetlere hakim olmalıyız. Stratejik bağımsızlık; ana platformdan alt sisteme, kritik parçadan malzemeye kadar tedarik zincirinin tamamını güvence altına almayı gerektiriyor. Teknoloji yarışının görünen aktörleri şirketler olsa da yarışın sonucunu onları besleyen ekosistemlerin toplam kapasitesi belirliyor" dedi.

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'ÜRETİM KAPASİTEMİZİ BÜTÜN ŞEHİRLERE YAYACAĞIZ'

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Haluk Görgün, "İnsan kaynağını, araştırma altyapısını, sermayeyi, kamu talebini ve üretim gücünü aynı hedefte buluşturan ülkeler, teknolojiyi stratejik etkiye dönüştürüyor. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğü tam bağımsız savunma sanayisi yolculuğuyla bu alanda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Bir dönem yüzde 20'lerde olan yerlilik oranımız bugün yüzde 83'ün üzerine çıktı. Savunma sanayisi ekosistemimiz 4 binin üzerinde firmaya, bin 400'ü aşkın projeye ve 135 bini aşan doğrudan istihdama ulaştı. Son 12 aylık savunma ve havacılık ihracatımız yaklaşık 11 milyar dolar seviyesine yükseldi. Türkiye, dünyanın önde gelen savunma ve havacılık ihracatçıları arasındaki yerini güçlendirdi. Şimdi tedarik zincirimizi derinleştirecek, kritik teknoloji ve malzemelerde bağımsızlığımızı güçlendirecek yeni bir aşamaya geçiyoruz. Daha fazla KOBİ'mizi bu ekosisteme dahil ederek, üretim kapasitemizi ülkemizin bütün şehirlerine yayacağız. Denizli'ye de bu hedefin güçlü üretim merkezlerinden biri olarak bakıyoruz" diye konuştu.

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'YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİME TAŞIYALIM'

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Savunma harcamalarının arttığı ve tedarik zincirlerinin yeniden kurulduğu bu dönemde güvenilir üreticilere duyulan ihtiyacın büyüdüğünü söyleyen Görgün, "Türkiye bu fırsatı, bütün üretim gücünü ortak hedefler etrafında buluşturarak değerlendirebilir. Denizli'nin üretim kültürü, ihracat tecrübesi ve girişimcilik iradesi, şehrimize bu süreçte önemli bir sorumluluk yüklüyor. Gelin, Denizli'yi kritik malzemede, hassas üretimde ve güvenilir tedarikte savunma sanayimizin güçlü merkezlerinden biri haline getirelim. Yapılan görüşmeleri kalıcı ortaklıklara, kazanılan yetkinlikleri yüksek katma değerli üretime taşıyalım. Başkanlığımız, ana yüklenicilerimiz, KOBİ'lerimiz, üniversitelerimiz ve sanayi kuruluşlarımız aynı ekosistemin parçalarıdır. Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücü, Anadolu'nun üretim kapasitesiyle daha da büyüyecektir" dedi. Görgün'ün konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı heyetinin yanı sıra ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, STM ve TEI temsilcileri, Denizlili sanayicilerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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