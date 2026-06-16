Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaHaluk Görgün, Japonya temaslarını değerlendirdi
HaberlerUzmanpara

Haluk Görgün, Japonya temaslarını değerlendirdi

16.06.2026 - 11:45 | Son Güncellenme:

#Haluk Görgün#Savunma Sanayii#Japonya

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisi alanında işbirliklerini geliştirmek amacıyla Japonya'nın başkenti Tokyo ve Kobe şehrinde üst düzey temaslarda bulundu.

Haluk Görgün, Japonya temaslarını değerlendirdi

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Japonya Savunma Bakanı, Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri ve Deniz Öz Savunma Kuvvetleri komutanları ile bir araya gelen Görgün, Japonya Savunma Teçhizat ve Teknoloji Ajansı (ATLA) Başkanı ve kurum yetkilileriyle de görüşmeler yaptı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Görgün, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin köklü bir dostluk, karşılıklı saygı ve güven zemininde geliştiğine işaret etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, tarihi dostluk ve stratejik ortaklık anlayışıyla bugün çok daha geniş bir işbirliği perspektifine sahip olduğunu belirten Görgün, "Savunma sanayi alanındaki temaslarımızı da bu anlayışa yakışır şekilde, uzun vadeli ve kurumsal işbirlikleriyle güçlendirmek istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Görgün, "Japonya ile stratejik ortaklığımızı ileri teknoloji, kalite, güven ve karşılıklı fayda temelinde savunma sanayisi alanında daha somut işbirliklerine dönüştürmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Japonya’nın mühendislik, kalite ve teknoloji kültürünün Türkiye’nin yenilikçi savunma sanayisi ekosistemiyle önemli bir tamamlayıcılık sunduğuna dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

Haberin Devamı
Haberin Devamı

"Japonya’nın yüksek teknolojiye dayalı üretim kabiliyeti ile Türkiye’nin çevik, yenilikçi ve sahada kendini kanıtlamış savunma sanayi birikimi arasında güçlü bir sinerji potansiyeli görüyoruz. Görüşmelerimizde bu potansiyeli AR-GE, tedarik zinciri, sistem entegrasyonu ve ileri teknoloji alanlarında somut başlıklara dönüştürmeyi amaçlıyoruz."

Haberin Devamı

KHI ve NEC tesislerinde teknik incelemeler

Başkan Görgün, Japonya programı kapsamında Kobe'de KHI Kobe Works, Tokyo'da ise NEC Fuchu tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Söz konusu ziyaretlerde ileri üretim teknolojileri, elektronik sistemler, haberleşme altyapıları, sistem entegrasyonu ve savunma teknolojilerinde işbirliği imkanları masaya yatırıldı.

Haberin Devamı

Görgün, temaslarına ilişkin, "ATLA, KHI ve NEC temaslarımızda karşılıklı kabiliyetleri daha yakından değerlendirme fırsatı bulacağız. Amacımız, iki ülkenin sanayi ve teknoloji kurumları arasında sürdürülebilir, güvene dayalı ve karşılıklı fayda üreten bir işbirliği zemini oluşturmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk-Japon Toplumu'nun 100. Yıl Resepsiyonu'na katılım

Haluk Görgün, programı çerçevesinde Prenses Akiko Mikasa'nın teşrifleriyle düzenlenen Türk-Japon Toplumu'nun 100. Yıl Resepsiyonu'na da iştirak etti.

Haberin Devamı

Türkiye-Japonya ilişkilerinin yalnızca kurumsal temaslardan ibaret olmadığını vurgulayan Görgün, "İki ülke arasındaki dostluk, ilişkilerimizin en kıymetli dayanaklarından biridir. Bu ziyaretin savunma sanayi alanındaki işbirliği arayışlarına katkı sunmasının yanı sıra halklarımız arasındaki gönül bağlarının güçlenmesine de vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR
İsrail basınından Türkiyeyi durduracak strateji iddiası Sonucu felaket olur
İsrail basınından 'Türkiye'yi durduracak' strateji iddiası! 'Sonucu felaket olur'
G7 Zirvesinde Macron ve Zelenskiyden Trump dedikodusu Mikrofon açık kaldı
G7 Zirvesi'nde Macron ve Zelenskiy'den Trump dedikodusu! Mikrofon açık kaldı
Galatasarayın Can Uzun planları suya düştü Transferde kötü haber
Galatasaray'ın Can Uzun planları suya düştü! Transferde kötü haber
Ece İrtem’in ölümüne ilişkin soruşturma
Ece İrtem’in ölümüne ilişkin soruşturma
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkAFRİKA AÇILIMI...
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğluİbrahim Selim ve ilginç bir itiraf!
Eren Aka
Eren AkaSchengen’de ticari davetiye oyunu!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaSPOT’un 15 yıllık başarısı
İlgili Haberler
Yumruk darbesiyle ölen taksicinin son anları kamerada Yeni görüntüler ortaya çıktı
Yumruk darbesiyle ölen taksicinin son anları kamerada! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Huertası kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Huertas'ı kabul etti
Yer: Mersin 68 yaşında GBTsi sorgulandı, çıkan sonuç şaşkına çevirdi
Yer: Mersin! 68 yaşında GBT'si sorgulandı, çıkan sonuç şaşkına çevirdi!
İstanbulda iş insanına kanlı pusu: Dövmen çok güzel abi dedi, dehşet saçtı
İstanbul'da iş insanına kanlı pusu: 'Dövmen çok güzel abi' dedi, dehşet saçtı