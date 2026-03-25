12 ay sonrası enflasyon beklentileri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, martta, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,07 puan artarak yüzde 22,17 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan artarak yüzde 32,90 seviyesine, hanehalkı için 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesine çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı geçen aya göre 5,19 puan azalarak yüzde 15,14 seviyesinde gerçekleşti.