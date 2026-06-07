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UzmanparaHasat sezonu umutla başladı! Bu lezzetin sırrı sınırdaki bereketli topraklarda: Rekor rekolte beklentisi
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Hasat sezonu umutla başladı! Bu lezzetin sırrı sınırdaki bereketli topraklarda: Rekor rekolte beklentisi

07.06.2026 - 10:00 | Son Güncellenme:

#Hasat#Hatay#Çilek

Hatay'ın verimli topraklarında yetişen ve aromasıyla yurt içi ve yurt dışında yoğun ilgi gören Yayladağı çileğinde hasat heyecanı başladı. Türkiye'nin çilek üretiminde öne çıkan bölgelerinden biri olan ilçede üreticiler, bu yıl geçen sezonun da üzerine çıkacak bir rekolte bekliyor. Binlerce dönümlük alanda sürdürülen üretimle hem iç piyasaya hem de ihracata gönderilen çilekler, bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Hatay'da 4 bin 300 dekar alanda ekimi yapılan ve yurt dışına ihraç edilen çilekte bereketli hasat devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesinin çilek üretiminde kentteki toplam rekoltenin yüzde 70'ini karşıladığını belirterek kent genelinde 10 bin 900 ton rekolte beklendiğini söyledi.

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Hasat sezonu umutla başladı Bu lezzetin sırrı sınırdaki bereketli topraklarda: Rekor rekolte beklentisi

TÜRKİYE'NİN EN AROMATİK ÇİLEĞİNDE HASAT BAŞLADI

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Yaz aylarının gelmesiyle birçok tarım ürünlerinin yetiştiği Hatay'ın bereketli topraklarında hasatlar sürüyor. Türkiye'de çilek üreticiliğinde en ön sıralarda yer alan Hatay'ın Yayladağı çileğinde hasat başladı. Türkiye'nin en güneyinde yer alan Yayladağı ilçesi başta olmak üzere kent genelinde 4 bin 300 dekar alanda ekimi yapılan ve yurt dışına ihraç edilen çilek, kendine has aroması ve lezzetiyle damaklarda tat bırakıyor.

Hasat sezonu umutla başladı Bu lezzetin sırrı sınırdaki bereketli topraklarda: Rekor rekolte beklentisi

BU ÇİLEĞİN ÜNÜ SINIRLARI AŞTI

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Yayladağı çileğinin hasadını Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk yaptı. Vali Masatlı, geçen yıl 9 bin 300 ton olan rekoltenin bu yıl 10 bin 900 ton olarak rekolte beklendiğini söyledi.

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Hasat sezonu umutla başladı Bu lezzetin sırrı sınırdaki bereketli topraklarda: Rekor rekolte beklentisi

"GEÇEN YILKİ BİZİM REKOLTEMİZ 9 BİN 300 TON İKEN BU YIL YAKLAŞIK 10 BİN 900 TON BEKLİYORUZ"

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Kent genelinde 4 bin 300 dekarda çilek hasadı yapılacağını belirten Vali Masatlı, "Bugün Hatay'ımızın bereketli toprakları Yayladağı ilçemizde emeğin, sabrın ve umudun tarlada ürüne dönüştüğü çilek hasadındayız. Burasını sadece bir tarla olarak göremeyiz. Çünkü burada üreticilerimizin emeği ve alın teri vardır. Diğer taraftan da üreticilerimizin bu coğrafyadaki umudunu nasıl yeşerdiğini, nasıl filizlendiğini hep beraber bu manada görmüş oluyoruz. Yayladağı, Türkiye'de en güzel aroması olan çileklerinin yetiştiği de bir ilçemizdir. Biz her yıl buraya çilek hasadı için gelip üreticiyle beraber hasat yaparız. Bu mutlu zamanı hep beraber yaşarız. Bizim açımızdan bir sevindirici tarafı da geçen seneki rekolte olarak yüksek bir rekolte yakalamamızdır. Geçen yılla bu yılki ekiliş dekarımız neredeyse aynı oldu. Yaklaşık 4 bin 300 dekarlık sahada Hatay genelinde biz çilek üreticiliği yaptık. Geçen yılki bizim rekoltemiz 9 bin 300 ton iken bu yıl yaklaşık 10 bin 900 ton bekliyoruz. Yayladağı ilçemiz Hatay genelinde de bu işin yüzde 70'ini karşılıyor. Burada da 3 bin dekardan fazla sahada şu an itibariyle çilek yetiştiriciliği gerçekleşti. İnşallah 7 bin 600 ton Hatay'daki toplam rekoltemizin neredeyse yüzde 70'ini inşallah Yayladağı ilçemiz bu sene yetiştirmiş olduğu çileklerle beraber başta iç piyasa olmak üzere ihracata vermiş olacaklar. Tabii değerli arkadaşlar çilek üretimi yapılırken devletimizin desteklerini, teşviklerini bu manadaki katkılarını da unutmamak gerekir. Başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere, valiliğimiz, büyükşehir belediye başkanlığımız buradaki çilek üreticilerimiz, elimizden geldiği kadar destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz. Hayırlı hasatlar olsun, bol bereketli ürünler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hasat sezonu umutla başladı Bu lezzetin sırrı sınırdaki bereketli topraklarda: Rekor rekolte beklentisi
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