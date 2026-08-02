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HAVELSAN'ın kritik hava kuvvetleri sistemi Azerbaycan envanterine girdi

02.08.2026 - 11:20 | Son Güncellenme:

#HAVELSAN#Azerbaycan#Savunma Sanayi

HAVELSAN’ın "komuta kontrol" alanındaki önemli yazılım çözümlerinden Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) kapsamında geliştirilen kritik kabiliyetlerden bir bölümü, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

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HAVELSANın kritik hava kuvvetleri sistemi Azerbaycan envanterine girdi

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen HvBS, hava harekatının planlanması, icrası, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini dijital ortamda bütünleşik olarak yönetebilen gelişmiş bir komuta kontrol altyapısı sunuyor.

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Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen sistem, harekat merkezlerinde görev yapan personelin ortak operasyonel resim üzerinden faaliyet göstermesine, görev ve harekat bilgilerinin gerçek zamanlı olarak yönetilmesine, kritik operasyonel verilerin tek merkezden izlenmesine ve karar alma süreçlerinin hızlandırılmasına imkan sağlıyor. Böylece planlama, koordinasyon ve icra süreçlerinde hız, doğruluk ve etkinlik önemli ölçüde artırılıyor.

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OPERASYONEL HAZIRLIĞI DAKİKALARA İNDİRİYOR

Tüm bu bileşenleri tek çatı altında birleştiren dünyanın en kapsamlı hava kuvvetleri bilgi sistemlerinden biri olarak öne çıkan HvBS, operasyonel hazırlık süreçlerini dakikalara indirerek hava harekatlarında önemli bir manevra kabiliyeti imkanı tanıyor.

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Modüller, farklı komuta kademeleri arasında güvenli bilgi paylaşımını desteklerken, hava harekatına ilişkin kritik bilgilerin eş zamanlı olarak görüntülenmesine ve operasyonların anlık gelişmelere göre yönetilebilmesine olanak tanıyor. Açık ve modüler mimarisi sayesinde mevcut komuta kontrol altyapılarıyla entegre çalışabilen sistem, kullanıcı ihtiyaçlarına göre genişletilebilir yapısıyla da öne çıkıyor.

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MİLLİ MÜHENDİSLİK YETKİNLİĞİNİN GÖSTERGESİ

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Gerçekleştirilen teslimat, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin yazılım ve komuta kontrol teknolojileri alanında ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından kritik önem taşıyor. Aynı zamanda HAVELSAN’ın milli imkanlarla geliştirdiği harekat yönetim yazılımlarının uluslararası kullanıcılar tarafından tercih edilmesi, Türkiye’nin savunma bilişimi ve komuta kontrol sistemleri alanındaki mühendislik yetkinliğinin somut bir göstergesi niteliği taşıyor.

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HvBS’nin uluslararası kullanıcılar tarafından tercih edilmesi bir yazılım ihracatının yanı sıra Türkiye’nin komuta kontrol sistemleri, görev yönetimi yazılımları ve savunma bilişimi alanındaki mühendislik yetkinliğinin uluslararası ölçekte kabul gördüğünü de ortaya koyuyor.

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