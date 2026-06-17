Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaHayalindeki araç kâbusa döndü: 2.5 milyon TL'lik şok
HaberlerUzmanpara

Hayalindeki araç kâbusa döndü: 2.5 milyon TL'lik şok

17.06.2026 - 14:18 | Son Güncellenme:

#Dolandırıcılık#Araç Dolandırıcılığı#Elazığ

Elazığ'da internetteki ilanlarda gördüğü 25 bin kilometredeki aracı 2 milyon 570 bin liraya alan Tunay Akgül, servise gidince aracın 2026 Mayıs ayında 150 bin bakımının yapıldığını öğrendi. Dünyası başına yıkılan Akgül, adliyeye giderek şikayetçi oldu.

Hayalindeki araç kâbusa döndü: 2.5 milyon TLlik şok

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk babası Tunay Akgül (44), iddiaya göre tüm birikimiyle araba almaya karar verdi. İnternetten araç ilanlarına bakan Akgül, 2023 model otomobil için İstanbul Ümraniye'deki bir galeri ile iletişime geçti. Akgül, aracın daha 25 bin kilometrede olduğunu öğrenince orada yaşayan dayısını arayarak, gidip araca bakmasını istedi. Dayısı galeriye giderek, aracı alıp oto ekspere gitti. Eksperde yapılan incelemelerin ardından aracın 25 bin kilometrede olduğunu öğrenen Akgül, 21 Mayıs'ta aracı almak için İstanbul'a gitti. Noter işlemlerinin ardından yeni aldığı aracıyla dayısının evine giden Akgül, aracına detaylı bakmak istedi. Aracın kaputunun ön kısımlarında taş izi olduğunu gören Akgül, Elazığ'a döner dönmez araç servisine giderek aracını sorgulattı. Yapılan incelemelerin ardından aracın 2026 Mayıs ayında 150 bin bakımının yapıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Akgül, aracını aldığı galeriyi arayarak, dolandırıldığını, parasının geri yatırılmasını talep etti. İlk başlarda parasının geri verileceğini söyleyen galeri yetkililerinin daha sonradan telefonlarına bakmamasıyla Akgül, soluğu adliyede aldı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
4 milyon aracın satışı inceleniyor mu? Vergi Denetim Kurulu'ndan açıklama geldi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR4 milyon aracın satışı inceleniyor mu? Vergi Denetim Kurulu'ndan açıklama geldiHaberi Görüntüle

"Parayı gönderirken bana açıklama kısmına 'Elden alınan borç' yazdırdılar"

20 Mayıs'ta aracı internet sitesinden gördüğünü belirten Tunay Akgül, "Arayarak pazarlığımızı yaptık. 2 milyon 570 bin liraya anlaştık. İstanbul'da olduğu için dayımı yönlendirdim. Dayım aracı ekspere götürdü. Eksperde araç dedikleri gibi 25 bin kilometreydi. Ben eksperle daha önceden görüşerek, 'Şüphelendiğiniz bir durum olursa en üst paketi yapın, kilometresi yüksek olabilir. Anlayabilir misiniz?' dedim. Onlar da 'Anlarız' dediler. Dayım aracın söyledikleri gibi olduğunu ifade edince ben de 21 Mayıs'ta aracı almak için buradan İstanbul'a gittim. Orada Hüseyin diye birisiyle muhatap olduk. Aracın Hasan Y.'ye ait olduğunu, kendilerine bıraktığını ve satacaklarını söyledi. Ben o sıra araca bakmadım, sonuçta ekspere göstermişiz. Notere gittik, satış bedeli olarak 2 milyon 570 bin lira satış bedeli yazmışlardı. Güvenli ödemeden anlamadığım için kendileri 'Biz hallederiz' deyip telefonu elimden aldılar. Parayı gönderiyorlar, bana mesaj geliyor 'İptal edilmiştir' diye. Ben 5 milyona kadar para transferi yapabiliyorum. Olmayınca kendileri bana '2 milyonunu buradan gönder' dediler. Ben de 'Devletten vergi çalıyoruz' deyince onlar da 'Kasko değeri yüksek, satış bedelini oradan alıyorlar' dediler. Notere sordum, onlar da öyle deyince tamam diyerek 2 milyonu Hasan'a gönderdim. Aracın vekaleti de Cihan A.'daydı, galeriye geçince '570 bin lirayı da Cihan'a gönder' dediler. 'Ruhsat sahibine gönderirim' deyince 'Vekalet Cihan'ın üstüne, istersen paranın tamamını da gönderebilirsiniz' dediler. Parayı gönderirken bana açıklama kısmına 'Elden alınan borç' yazdırdılar" dedi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Kutlama kabusa döndü, ölümle burun buruna: Çok kötü bir doğum günü sürprizi yapmış olduk
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRKutlama kabusa döndü, ölümle burun buruna: Çok kötü bir doğum günü sürprizi yapmış oldukHaberi Görüntüle

"Aracın 25 bin kilometrede değil, 150 binde olduğunu öğrenince dünyam başıma yıkıldı"

Haberin Devamı

Aracı alarak dayısının evine gittiğini aktaran Akgül, "Evin önünde detaylı bakınca kaput üzerinde taş izlerini gördüm. Araçtan hiç anlamam ama 25 bin kilometrede bir aracın kaputunda bu kadar taş izi olması normal değil. Elazığ'a gelir gelmez, yetkili bayisine gittim. Ruhsatı ve kimliği vererek geçmiş kaydını öğrenmek istedim. Geçmiş kaydında öğrendim ki araç 7 Mayıs 2026'da 150 bin kilometrede bakıma girmiş. Bunu duyunca dünyam başıma yıkıldı. Galeriyi aradım durumu anlattım, 'İmkanı yok' dediler. 'Aracı alın, paramı geri verin' dedim. Onlar da 'Tabii ağabey, yaparız ama bayramdan sonra' dediler. Oyalama taktiğine geçtiler. Bayramdan sonra telefonlarıma cevap vermediler. İnternette şikayet sayfasına yazdım. Şikayetin ardından bana inanılmaz telefonlar geldi. Aynı şekilde İstanbul'da bir arkadaş 2023 model otomobil alıyor, 30 bin kilometrede diye ama araç 236 bin kilometrede çıkıyor. İstanbul Ümraniye'de baş harfi A, son harfi M olan otomotivin şu anda ilanda olan 5 aracı var. Onlar da 2023 model ve kilometreleri 20-30 bin aralığında. Bunların hepsinin kilometresinin düşürüldüğüne adım gibi eminim. Ben yandım, başkasının yanmasını istemiyorum. Yetkililerden rica ediyorum, bu paralar kolay kazanılmıyor. Ben bugün özel sektörde çalışarak 40 bin lira para kazanıyorum. Aşağı yukarı 900 bin lira kadar dolandırıldım. Bu parayı hiç yemesem 2 yılda ancak toplayabiliyorum. Bu insanlar beni 2 yıla mahkum ettiler. Benim çocuklarımın hakkını yediler. Onların da cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu suçun 3 ila 10 yıla kadar hapis cezası var. Hiç ceza almayacaklarmış gibi kendilerine güveniyorlar. Git şikayet et diyorlar, bunlar çeteler. Çok mağdur var" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Avukat Septioğlu: "Hukuki ve cezai süreçleri başlattık"

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kilometresi düşürülmüş bir aracın söz konusu olduğunu aktaran Avukat Merve Septioğlu, "Bu durum sadece ayıplı mal uyuşmazlığı değildir. Aracın kilometresini gizlemek, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak ve bu yolda haksız kazanç elde etmek Türk Ceza Kanunu kapsamında ‘nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturur. Hem mağduriyetin giderilmesi hem de kamuoyunun yanılmasının önüne geçilmesi amacıyla hukuki ve cezai süreçleri başlattık. Soruşturma makamlarının gerekli incelemeleri yapacağına ve şüphelilerin cezalandırılacağına inanıyoruz. Hukuki boyutta ise müvekkilin zararlarının tazmin edilmesi için gerekli tüm yasal yollara başvurduk. Süreci adım adım, titizlikle takip ediyoruz. Adaletin tecelli edeceğine ve suç işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağına inancımız tamdır" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR
CHPde Kılıçdaroğlunun üzerini çizdiği yeni isimler İhraç, fesih, disiplin...
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdiği yeni isimler! İhraç, fesih, disiplin...
Yunan basını Türkiye-İtalya iş birliği sonrası 3 büyük riski sıraladı Atina ve Lefkoşa için felaket
Yunan basını Türkiye-İtalya iş birliği sonrası 3 büyük riski sıraladı! 'Atina ve Lefkoşa için felaket'
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem’e acı veda Anne yıkıldı: ‘Ne zormuş, benim yavrum uyuyordu’
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem’e acı veda! Anne yıkıldı: ‘Ne zormuş, benim yavrum uyuyordu’
Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Başakşehirin Avrupada rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa'da rakipleri belli oldu!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirKendini tatmin etmeye çalışan bir portre...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüSanayi, Teknoloji, Bilişim, Girişimcilik ve Üretim Kolejleri?
Eren Aka
Eren Aka‘Botlara para kaptırmayın’
Dilara Koçak
Dilara Koçak2027’den merhaba
Asu Maro
Asu MaroBeyoğlu’nda müziğin ve ânın içinde
Servet Yıldırım
Servet YıldırımReklam ekonomisi ve güven endeksi
Osman Gençer
Osman GençerBu sesi duymazsak ağır bedel öderiz
İlgili Haberler
Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı 3 günlük alarm: Sıcaklık düşecek, sağanak vuracak
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 3 günlük alarm: Sıcaklık düşecek, sağanak vuracak
Sosyal medyada suç örgütlerini övüyorlardı 54 ilde eş zamanlı operasyon: 258 gözaltı
Sosyal medyada suç örgütlerini övüyorlardı! 54 ilde eş zamanlı operasyon: 258 gözaltı
Barbie Kaymakamın yeni görevi Bir ilk oldu
'Barbie Kaymakam'ın yeni görevi! Bir ilk oldu
CHPde Kılıçdaroğlunun üzerini çizdiği yeni isimler İhraç, fesih, disiplin...
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdiği yeni isimler! İhraç, fesih, disiplin...