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Hayvan varlığı 400 bini aşan TİGEM'den damızlık desteği

11.07.2026 - 11:29 | Son Güncellenme:

#TİGEM#Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü#Hayvancılık

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç, bünyelerindeki küçük ve büyükbaş hayvan varlığının 400 bini aştığını belirterek, "Kırsalda Bereket" projeleri kapsamında üç yılda 220 bin damızlık hayvanın üreticilere ulaştırılacağını bildirdi.

Hayvan varlığı 400 bini aşan TİGEMden damızlık desteği

Gezginç, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) hayvancılık faaliyetlerini, ülkenin damızlık ihtiyacını karşılamak amacıyla yüksek verimli ve genetik kapasitesi güçlü damızlık hayvan yetiştirmeye odaklı yürüttüğünü söyledi.

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TİGEM'in damızlık üretiminde önemli bir rol üstlendiğini belirten Gezginç, "Bugün 14 işletmemizde büyükbaş, 10 işletmemizde koyunculuk, iki işletmemizde keçicilik faaliyetleri yürütüyoruz. Atçılık faaliyetlerimizi ise üç farklı işletmemizde sürdürüyoruz." dedi.

TİGEM'in hayvan varlığı 400 bini aştı

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TİGEM'in hem hayvancılık hem de tarımsal üretim anlamında her yıl büyüdüğünü ifade eden Gezginç, şu bilgileri verdi: "TİGEM'de küçük ve büyükbaş hayvanların toplamı 400 bini aşmış durumda. 2026 itibarıyla yaklaşık 5 bin 500 büyükbaş ve 95 bin küçükbaş hayvan doğdu. Bunların bir kısmını damızlık olarak kendi üretimimiz için ayırıyor, bir kısmını ise farklı dönemlerde üreticilerimize veriyoruz."

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Son 15 yılda 85 bin büyükbaş damızlık hayvanın üreticilere dağıtıldığını ifade eden Gezginç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan 2025-2028 Hayvancılık Yol Haritası kapsamında yürütülen "Kırsalda Bereket" projelerinin başarıyla sürdüğünü dile getirdi.

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3 yılda 220 bin damızlık hayvan hedefi

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Damızlık hayvanları üreticilerle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Gezginç, şöyle konuştu: "Kırsalda Bereket Büyükbaşa Destek Projesi kapsamında 3 yıl içerisinde 60 bin damızlık büyükbaş hayvanı üreticilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. İlk yılını başarıyla geride bıraktık, ciddi bir mesafe aldık. Haziran ayı içerisinde 'Kırsalda Bereket Küçükbaş'a Destek Projesi'nin ilk dağıtımını yaptık ve projeye böylece başlamış olduk. Bu proje kapsamında da yine 3 sene içerisinde 160 bin damızlığı küçükbaş anlamında çiftçilerimizle buluşturmuş olacağız."

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Gezginç, TİGEM'in yalnızca damızlık hayvan üreten bir kurum olmadığını, genetik ıslah, hastalıktan ari üretim, kaliteli damızlık temini ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla Türkiye hayvancılığının geleceğine yön veren stratejik bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Üreticileri desteklemeye ve hayvancılık sektörüne katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Gezginç, TİGEM'in damızlık üretimindeki kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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