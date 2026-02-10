Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaHazine, 15,7 milyar lira borçlandı
HaberlerUzmanparaHazine, 15,7 milyar lira borçlandı

Hazine, 15,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği hazine bonosu ihalesiyle 15 milyar 664,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

10.02.2026 - 17:18 | | AA
Hazine, 15,7 milyar lira borçlandı

İhalede, 11 ay (329 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 34,72, bileşik faiz yüzde 35,25 oldu.

Haberin Devamı

Nominal teklifin 55 milyar 702,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 15 milyar 325,2 milyon lira, net satış 11 milyar 664,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 6 milyar 145,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı. Hazine, böylece ihalede toplam 15 milyar 664,5 milyon lira borçlandı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı

Melisa Ural paylaştı! İşte Sibel Can'ın torunu Lina'dan yeni kare

Melisa Ural paylaştı! İşte Sibel Can'ın torunu Lina'dan yeni kare