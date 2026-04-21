Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaHazine 2 ihaleyle yaklaşık 58,1 milyar lira borçlandı
HaberlerUzmanpara

Hazine 2 ihaleyle yaklaşık 58,1 milyar lira borçlandı

21.04.2026 - 15:31 | Son Güncellenme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 devlet tahvili ihalesiyle 58 milyar 61,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine 2 ihaleyle yaklaşık 58,1 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,40 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz yüzde 36,50, bileşik faiz yüzde 39,83 oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Nominal teklifin 21 milyar 568 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 10 milyar 936 milyon lira, net satış 11 milyar 339,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 15 milyar 230 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 10 milyar 250,7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede de 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,63 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz yüzde 33,40, bileşik faiz yüzde 36,18 oldu.

Haberin Devamı

Nominal teklifin 19 milyar 171,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 11 milyar 529 milyon lira, net satış 11 milyar 491,9 milyon lira olarak hesaplandı.

Haberin Devamı

Kamudan gelen 10 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 507 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.

Haberin Devamı

Böylece Hazine, iki ihalede toplam 58 milyar 61,4 milyon lira borçlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR
Kayıtları silme talimatını kim verdi Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifade
Kayıtları silme talimatını kim verdi? Gülistan Doku soruşturmasında kritik ifade
Osimhen için çılgın transfer iddiası Dudak uçuklatan bonservis
Osimhen için çılgın transfer iddiası! Dudak uçuklatan bonservis
AVMlere girişlerde ücret alınacak mı DMMden açıklama geldi
AVM'lere girişlerde ücret alınacak mı? DMM'den açıklama geldi
Altın alacaklar dikkat Piyasalarda ‘ateşkes’ düğümü: Fiyatlar 7.000 TL’yi geçer mi
Altın alacaklar dikkat! Piyasalarda ‘ateşkes’ düğümü: Fiyatlar 7.000 TL’yi geçer mi?
Yazarlar
Melih Aşık
AKDENIZ MUHTIRASI
Zafer Şahin
Yarına bırakan ama yanına bırakmayan devlet
Ali Eyüboğlu
Hazal Kaya'nın tek eksiği ne?
Eren Aka
Rize'de dört mevsim turizm
Çağdaş Ertuna
Milano Tasarım Haftası'nda öne çıkanlar
Kahramanmaraştaki okul saldırısı: 8. sınıf öğrencisi saldırganın annesine tutuklandı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: 8. sınıf öğrencisi saldırganın annesine tutuklandı
Ataşehir Belediyesine operasyonda 19 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda 19 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Son dakika... Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı
Son dakika... Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı
Bakan Güler NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü
Bakan Güler NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü