Hazine, 33,8 milyar lira borçlandı
Hazine, 33,8 milyar lira borçlandı

06.04.2026 - 16:06 | Son Güncellenme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir devlet tahvili ve bir hazine bonosu ihalesiyle 33 milyar 796,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 11 ay (343 gün) kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz yüzde 42,2, bileşik faiz yüzde 42,66 oldu. Nominal teklifin 33 milyar 278,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 15 milyar 836,5 milyon lira, net satış 11 milyar 330,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 225 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 13 milyar 884 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 5 yıl (1736 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,65 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede, reel basit faiz yüzde 5,26, reel bileşik faiz yüzde 5,23 oldu. Nominal teklifin 9 milyar 10 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 950 milyon lira, net satış 7 milyar 541 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 831,4 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 700 milyon liralık satış yapıldı. Böylece Hazine, 2 ihalede toplam 33 milyar 796,4 milyon lira borçlandı.

Tahran eli boş dönmedi! ABD'nin İran'daki pilotu kurtarma operasyonun maliyeti belli oldu
Narin cinayeti: Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına başlandı! Ortalığı karıştıran ifade: Aile salonda çıkarıldı
Fenerbahçe'de Asensio şoku! Kaçıracağı maç belli oldu
Ölenlerin sırt ve bacaklarından alınıyor! Türkiye'de bu merkezde saklanıyor... Detaylar ortaya çıktı
Milliyet ve çocuklarımızı korumak
ABD çuvallıyor Hollywood kurtarıyor!...
İran'ın savaşında Irak cephesi
Körfez ülkeleri ders alır mı?
Milyonlarca İranlı ve bölge halkının ölmesi umurlarında değil!
Ketojenik grip: Yağ yakımına geçişin sessiz fırtınası
Hak savunurken haddini aşmak
Ahmet Cevdet Paşa'yı Yeniden Okumak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ateşkesin önündeki engel savaş lobisi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklulara yönelik olumsuz koşullar bulunduğu iddialarını yalanladı
Antalya'daki teleferik kazasında yeni gelişme! Bilirkişi raporu: 5 sanık birinci derecede kusurlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok