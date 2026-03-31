Hazine borç stoku verilerini açıkladı

Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaHazine borç stoku verilerini açıkladı
31.03.2026 - 16:27 | Son Güncellenme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin hazine garantili dış borç stoku, 31 Aralık 2025 itibarıyla 19,1 milyar dolar, kamu net borç stoku da 8 trilyon 564 milyar lira oldu.

Bakanlık, 31 Aralık 2025 itibarıyla Hazine garantili dış borç, kamu net borç ve Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Buna göre, Türkiye'nin AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 15 trilyon 14 milyar lira olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 23,8 oldu.

Kamu net borç stoku ise 8 trilyon 564 milyar lira olarak hesaplanırken stokun milli gelire oranı yüzde 13,6 olarak kaydedildi.

Hazine garantili dış borç stoku da 19,1 milyar dolar olarak tespit edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Trump köşeye sıkıştı, Tahrandan dengeleri değiştirecek karar: Plan onaylandı
Trump köşeye sıkıştı, Tahran'dan dengeleri değiştirecek karar: 'Plan onaylandı'
Kredi ile konut alamayan faizsiz modele koştu Talep patladı
Kredi ile konut alamayan faizsiz modele koştu! Talep patladı
A Milli Takımın Dünya Kupası yolunda rakibi Kosova İşte muhtemel 11ler
A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolunda rakibi Kosova! İşte muhtemel 11'ler
Altın ters köşe yaptı Yatırımcılar dikkat: Fiyat dipten döndü mü
Altın ters köşe yaptı! Yatırımcılar dikkat: Fiyat dipten döndü mü?
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkLEKELENMEME
Zafer Şahin
Zafer ŞahinCHP’yi yapay zeka mahvetti
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluHande Erçel’e niye yasak yok?
Eren Aka
Eren Aka31 Mart hesap günüdür!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaMaçakızı’nın Assouline kutlaması nasıl geçti?
İlgili Haberler
Dışişlerinden İsrailin Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına kınama
Dışişleri'nden İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasına" kınama
Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 10 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 10 yaralı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas heyetiyle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas heyetiyle bir araya geldi
MİT Başkanı Kalın HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ile bir araya geldi
MİT Başkanı Kalın HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ile bir araya geldi