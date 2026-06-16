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UzmanparaHazine bugün düzenlediği ihalede 29,8 milyar lira borçlandı
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Hazine bugün düzenlediği ihalede 29,8 milyar lira borçlandı

16.06.2026 - 16:57 | Son Güncellenme:

#Hazine Borçlanma#Devlet Tahvili#Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 29 milyar 804,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine bugün düzenlediği ihalede 29,8 milyar lira borçlandı

İhalede, 5 yıl (1764 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 16,63 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz yüzde 34,9, bileşik faiz yüzde 37,94 oldu.

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Nominal teklifin 13 milyar 661 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 695 milyon lira, net satış 9 milyar 804,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 15 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 9 milyar 251 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.

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Böylece Hazine, tahvil ihalesinde toplam 29 milyar 804,1 milyon lira borçlandı.

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